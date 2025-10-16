“منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي”.. ابتكار جديد من “جمارك دبي” للحماية من مخاطر المواد المشعة والنووية

في خطوة نوعية تواكب تطلعات دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الآمنة، أعلنت جمارك دبي إطلاق “منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي” خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025. وتهدف المنظومة إلى حماية المجتمع والبيئة والكوادر الجمركية من مخاطر المواد المشعة والنووية، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، ومنع أي أنشطة غير قانونية مرتبطة بهذه المواد.

تأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية جمارك دبي المستمرة في الابتكار والتطوير لتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

أربعة مستويات متقدمة للوقاية والرصد

أوضح إبراهيم ناصر بوحامر، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمكلف بمشروع تطوير المنظومة، أن جمارك دبي انتقلت من مرحلة الوقاية الشخصية إلى منظومة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتدار من مركز القيادة والسيطرة.

وتتكون المنظومة من أربع مستويات رئيسية، هي:

الوقاية المجتمعية. الرصد الاستباقي واللحظي. متابعة مستوى الإشعاع في البيئة والمسطحات المائية. إدارة مرافق تخزين المواد والمصادر النووية والإشعاعية.

جُهز كل مستوى بأجهزة وتقنيات مسح واستشعار متقدمة ثابتة ومتنقلة، لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة النووية والاستخدام المستدام للأجهزة الإشعاعية في المرافق الجمركية.

منظومة متكاملة لتعزيز الأمن النووي والإشعاعي

أكدت جمارك دبي أن المنظومة طُورت وفق أعلى المعايير المحلية والدولية، وتنسجم مع توجيهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشمل المنظومة خطة شاملة لإجراءات استباقية ومقاييس فنية دقيقة لرصد ومراقبة كافة المرافق والشحنات، مع التركيز في حماية العاملين في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقال الدكتور عبد الله بوسناد، المدير العام لجمارك دبي: “تُعد هذه المنظومة الإستراتيجية الفريدة نتاج جهود عامين من التعاون بين كوادرنا الفنية والشركاء الإستراتيجيين، لتعكس تطلعات الحكومة الرشيدة في مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية. وتتيح المنظومة إدارة متقدمة للرصد والوقاية عبر مركز القيادة والسيطرة، بما يعزز دورنا كشريك رئيسي في خط الدفاع الأول ضد أي تهديدات مرتبطة بالمواد المشعة”.

تقنيات متقدمة وتدريب متخصص

وأوضح راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن المنظومة صُممت لتواكب التطور المتسارع في حركة التجارة وتنوع مصادر الشحنات، ولتعمل بانسيابية ضمن بيئة جمركية نشطة، مع ضوابط تقنية دقيقة لمراقبة مستويات الإشعاع في الشحنات والمرافق الجمركية.

وقد دُرّبت كوادر جمارك دبي وفق أعلى المعايير العالمية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لضمان إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية، وتعزيز التنسيق مع جميع الشركاء الإستراتيجيين في المنافذ المختلفة.