“مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي”.. نقلة نوعية في طرق التواصل مع الجهات الحكومية 

لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات الحكومية في إمارة دبي، أعلنت دائرة المالية في دبي خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 إطلاق مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، بالشراكة مع شركة “دو”. ويأتي هذا المشروع تعزيزًا لرؤية “خدمات 360” التي تهدف إلى توفير تجربة سلسة ومتكاملة للمتعاملين من خلال منصة رقمية موحدة، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

نقلة نوعية في التحول الرقمي

يهدف المركز إلى توحيد قنوات الاتصال الحكومية عبر الهاتف، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمحادثات الفورية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن منصة رقمية مركزية متطورة.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي، أن إطلاق مركز الاتصال الموحد يُمثل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على الدمج التقني لقنوات الاتصال، بل يتجاوز ذلك نحو بناء منظومة حكومية مترابطة تقدم خدمات استباقية وسلسة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل حكومة دبي نموذجًا عالميًا في إثراء تجربة المتعاملين.

من جانبه، أوضح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”، أن المركز يجسد الرؤية الطموحة لحكومة دبي في بناء منظومة رقمية موحدة وذكية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعزز مكانة الإمارة كمدينة عالمية ذكية رائدة في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة.

وأضاف: “من خلال حلولنا المتقدمة في البنية التحتية وأدوات الذكاء الاصطناعي، سيساهم المركز في إحداث نقلة نوعية في آليات التواصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين”.

منظومة دعم متكاملة للمتعاملين

قال حامد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، إن المركز يوفر نموذجًا متطورًا للتكامل الحكومي في إدارة تجارب المتعاملين، إذ سيتمكن الجمهور من الحصول على الدعم والمعلومات بسهولة عبر قناة موحدة، تضمن تجربة متكاملة وسلسة تعزز سعادة المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار.

خطة تنفيذ تدريجية حتى 2027

أوضح إبراهيم عبدالله الدشتي، مدير إدارة مركز الاتصال الموحد في مالية دبي، أن المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، تبدأ في عام 2026 بضم الجهات الحكومية ذات الأولوية، ثم التوسع تدريجيًا ليشمل 15 جهة حكومية بحلول عام 2027. وسيتضمن المركز قاعدة معرفية مركزية توفر معلومات دقيقة ومحدثة، بالإضافة إلى أنظمة تحليل بيانات متقدمة لتحسين الأداء وتطوير الخدمات باستمرار.

