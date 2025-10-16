كل ما تحتاج إلى معرفته عن iPad Pro بمعالج M5.. أحدث وأقوى جهاز لوحي من آبل

أعلنت آبل جهاز iPad Pro الجديد الذي يأتي بتصميم نحيف وسهل الحمل، ويعمل بمعالج M5 الفائق القوة، ليحدث ثورة في عالم الأجهزة اللوحية.

يجمع هذا المعالج بين قوة المعالجة الاستثنائية وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وبفضل معالج الرسومات الجديد المزوّد بمسرّع عصبي في كل نواة، يقدم الجهاز أداءً معززًا يتفوق به على جميع الطرز السابقة، ويلبي احتياجات المحترفين والمبدعين، سواء في تنفيذ المشاريع المتطورة أو الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية.

يوفر iPad Pro الجديد سرعة في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي أعلى بما يصل إلى 3 مرات ونصف، وأداء أسرع بمعدل 5.6 مرات مقارنة بالإصدارات السابقة التي تعمل بمعالج M1 السابقة؛ مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستخدمين لإنجاز أعمالهم بكفاءة عالية.

من ناحية أخرى، تعزز شريحة N1 من تصميم آبل تجربة الاتصال اللاسلكي، وتدعم تقنية الواي فاي 7. ويقدم مودم C1X في النسخ الخلوية أداء أسرع بنسبة تبلغ 50% من الجيل السابق مع كفاءة طاقة محسّنة.

وبمناسبة إعلان جهاز iPad Pro الجديد، قال جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في آبل: “يمنح iPad Pro الجديد مع معالج M5 المستخدمين أقوى تجربة استخدام في الأجهزة اللوحية على الإطلاق. فهو يأتي مع قفزة نوعية في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وتحسينات كبيرة في معالجة الرسومات، واتصال فائق السرعة، بالإضافة إلى مزايا iPadOS 26 المتقدمة، ليدفع بحدود ما يمكن لجهاز آيباد إنجازه إلى مستوى غير مسبوق”.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن جهاز iPad Pro بمعالج M5 الجديد من آبل:

تصميم أنيق صديق للبيئة وشاشة بمواصفات متقدمة

يأتي iPad Pro الجديد بتصميم نحيف وجميل وخفيف الوزن، ويتوفر بلونين أنيقين، هما: الأسود الفلكي والفضي، ويبلغ سُمك الطراز الذي يأتي مع شاشة بقياس قدره 11 بوصة 5.3 ملم فقط، وأما سُمك الطراز الذي يأتي مع شاشة بمقاس قدره 13 بوصة فيبلغ 5.1 ملم، مما يجعله أنحف جهاز آيباد على الإطلاق.

يأتي iPad Pro الجديد مصنوعًا من نسبة تبلغ 30% من المواد المعاد تدويرها؛ مما يعكس التزام آبل برؤيتها البيئية الطموحة Apple 2030 الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول نهاية العقد. كما يُصنع الجهاز باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 55%، مثل: طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في مختلف مراحل التصنيع.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم الجهاز اللوحي الجديد شاشة Retina Ultra XDR – وهي الأكثر تطورًا في العالم – بتقنية OLED الثنائية الطبقات التي توفر سطوعًا فائقًا وتباينًا مذهلًا، كما تدعم الشاشة تقنيات عرض متقدمة مثل ProMotion و True Tone.

تمتاز شاشة iPad Pro بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع في وضع ملء الشاشة لمحتوى SDR و HDR، و1600 شمعة في المتر المربع كحد أقصى لمحتوى HDR؛ مما يمنح المستخدمين تجربة بصرية عالية الوضوح.

وللمهام الاحترافية في البيئات ذات الإضاءة العالية، يتوفر خيار إضافة الزجاج المُعالج بتقنية النانو عند طلب شراء الجهاز، ويمتاز هذا الزجاج بقدرته على تقليل الانعكاسات والحفاظ على جودة الصورة والتباين.

يتيح الجهاز تشغيل شاشات خارجية بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يجعله مثاليًا لتحرير مقاطع الفيديو واللعب بالألعاب العالية السرعة. ويعزز دعم المزامنة التكيفية تجربة العرض على الشاشات الخارجية، لتصبح الحركة أكثر سلاسة مع تقليل التشويش البصري وزمن الانتقال، وهو ما يلبي احتياجات المستخدمين المحترفين واللاعبين على حد سواء.

ملحقات متطورة تعزز الإنتاجية

يمنح iPad Pro المستخدمين تجربة عمل وإبداع أكثر مرونة بفضل دعمه مجموعة من الملحقات المتطورة، وتشمل:

قلم Apple Pro و قلم Apple (USB-C): يسهلان الرسم، وتدوين الملاحظات، وإضافة التعليقات.

لوحة المفاتيح (Magic Keyboard): توفر تجربة كتابة احترافية وسلسة، وتأتي بتصميم نحيف وخفيف.

المحفظة الذكية: تُثبت مغناطيسيًا وتوفر زوايا عرض متعددة لتناسب مُختلف الاستخدامات اليومية.

أداء استثنائي بفضل معالج M5

مع إطلاق معالج M5 الجديد، يرتقي iPad Pro إلى مستوى غير مسبوق من القوة والسرعة، بفضل وحدة المعالجة المركزية المطوّرة، ووحدة معالجة الرسومات المحسّنة، والمحرك العصبي السريع.

تأتي وحدة معالجة الرسومات الجديدة مع عشر نويات، وتضم مسرّعًا عصبيًا مدمجًا في كل نواة، مما يحقق طفرة كبيرة في سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي. وتُظهر الاختبارات أن معالج M5 يوفر أداءً أسرع في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بنسبة تبلغ 3 مرات ونصف مقارنة بمعالج M4 في الطراز السابق، وأسرع بـ 5.6 مرات مقارنة بجهاز iPad Pro المزود بمعالج M1.

ويمنح المحرك العصبي الجديد المزود بـ 16 نواة الجهاز أداءً استثنائيًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة. وبفضل محرك تتبّع الأشعة من الجيل الثالث، الذي يوفّر إضاءة وانعكاسات وظلالًا أكثر واقعية، يصبح هذا الجهاز مثالي للتطبيقات الاحترافية والألعاب ذات المتطلبات البصرية العالية.

ومع هذا الأداء الفائق القوة والسرعة، يخدم جهاز iPad Pro الجديد شريحة واسعة من المستخدمين، من مصممي الجرافيك العاملين الذين يتعاملون مع الرسومات المعقدة في تطبيقات مثل: Adobe Illustrator، إلى المهندسين الذين يتعاملون مع مشاريع متعددة في SketchUp و Morpholio Trace، مرورًا برواد الأعمال الذين يحتاجون إلى الوصول السريع إلى الملفات الكبيرة وتشغيلها بكفاءة عالية.

من ناحية أخرى، صُمم iPad Pro الجديد ليكون منصة مثالية لمهام الذكاء الاصطناعي، إذ يتيح للمستخدمين تنفيذ مجموعة واسعة من المهام المتقدمة من إنشاء الصور باستخدام نماذج الانتشار في تطبيقات مثل: Draw Things، إلى تطبيق تقنيات الإخفاء الذكية على مقاطع الفيديو في تطبيقات مثل: DaVinci Resolve.

سرعة استجابة أعلى وذاكرة أوسع

يقدم iPad Pro الجديد تحسينات شاملة في سرعة الاستجابة بفضل:

النطاق الترددي للذاكرة الذي يتجاوز 150 جيجابايت في الثانية، بزيادة تقارب 30% مقارنةً بالجيل السابق.

سرعات القراءة والكتابة في وحدة التخزين أعلى بمعدل يبلغ 2x.

الذاكرة الموحدة التي تأتي بسعة تبدأ من 12 جيجابت.

هذه التحسينات تمنح المستخدمين قدرة أكبر على تشغيل تطبيقات متعددة بكفاءة، ومعالجة مهام الذكاء الاصطناعي بسرعة، والتمتع بتجارب لعب مميزة.

مودم C1X لتجربة خلوية محسّنة

تأتي طرز iPad Pro الخلوية مع مودم C1X المصمم من آبل الذي يوفّر:

سرعة بيانات خلوية أعلى حتى 50% مقارنةً بالجيل السابق.

استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بالجيل السابق.

دعم نظام تحديد GPS المواقع لتعزيز تجربة التنقل الآمنة.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G وإمكانية تفعيل الشرائح الإلكترونية بسرعة وسهولة.

هذه المزايا تجعل الجهاز مثاليًا للمحترفين كثيري التنقل، مثل المسافرين أو العاملين في مواقع المشاريع الميدانية.

شريحة N1 لشبكات لاسلكية متطورة

يتضمن iPad Pro الجديد شريحة N1 التي تدعم:

شبكة الواي فاي 7 العالية السرعة.

تقنية البلوتوث 6.

تقنية Thread للاتصالات الذكية.

تُحسّن هذه الشريحة الأداء والموثوقية لبعض المزايا مثل: نقطة الاتصال الشخصية وAirDrop.

نظام iPadOS 26 لتجربة استخدام استثنائية

ينقل نظام iPadOS 26 تجربة استخدام جهاز آيباد إلى مستوى غير مسبوق من السلاسة والإبداع، مع تصميم جديد ومزايا متقدمة تدعم المستخدمين في إنجاز المهام الاحترافية والإبداعية بسهولة ومرونة عالية.

تصميم Liquid Glass المبتكر

يوفر التصميم الجديد Liquid Glass تأثيرات شبه الشفافة، تتفاعل ديناميكيًا مع لمسات المستخدم

نظام نوافذ متطور وسهل الاستخدام

يوفر نظام النوافذ الجديد تجربة أكثر ذكاءً للتحكم في التطبيقات وتنظيمها والتنقل بينها بسلاسة. ويتيح شريط القوائم الجديد الوصول السريع إلى أي تطبيق عبر السحب من أعلى الشاشة أو تحريك المؤشر إلى الأعلى.

إدارة الملفات بكفاءة عالية

يحصل تطبيق الملفات على تحديثات جذرية مع عرض محدث للقائمة، وخيارات موسعة لتخصيص المجلدات، بالإضافةً إلى مزية المجلدات في شريط الأيقونات التي تسهّل الوصول إلى المستندات والتنزيلات من أي مكان.

تطبيق المعاينة

أصبح من الممكن عرض ملفات PDF وتعديلها مباشرة على جهاز آيباد من خلال تطبيق المعاينة الذي أصبح متاحًا على أجهزة آيباد اللوحية بعد أن كان متوفر حصريًا في حواسيب ماك.

نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence

يوفر iPadOS 26 مجموعة من المزايا الجديدة التابعة لنظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، بالإضافة إلى تحسينات في المزايا التي أطلقت سابقًا.

مزايا جديدة تدعم الإنتاجية

من أبرز المزايا الجديدة في نظام iPadOS 26 لدعم الإنتاجية ما يلي:

الترجمة المباشرة في تطبيقات الهاتف وفيس تايم والرسائل.

الإجراءات الذكية الجديدة في تطبيق الاختصارات.

تصنيف الإجراءات ذات الصلة تلقائيًا في تطبيق التذكيرات.

سرعة الشحن

يدعم جهاز iPad Pro الجديد تقنية الشحن السريع؛ مما يسمح بشحن البطارية حتى 50% خلال نحو 30 دقيقة، باستخدام شاحن بمنفذ USB-C بقدرة تبلغ 70 واطًا.

الأسعار والتوفر

يتوفر iPad Pro بمعالج M5 للطلب الأولي الآن عبر متجر آبل الإلكتروني، وسيبدأ بالوصول إلى العملاء، وسيتوفر في متاجر Apple Store ولدى موزعي آبل المعتمدين في الأسواق العالمية بدءًا من يوم الأربعاء 22 أكتوبر.

وفيما يتعلق بالأسعار، يتوفر iPad Pro الذي يأتي بمقاس يبلغ 11 بوصة للطلب الأولي بسعر يبدأ من 4199 درهمًا إماراتيًا. وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة فهو متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 5499 درهمًا إماراتيًا.