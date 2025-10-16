“صوت العميل”.. الذكاء الاصطناعي يُحوّل ملاحظات المتعاملين إلى قرارات تُعيد رسم تجربة الخدمات في جمارك دبي

في عصر أصبحت فيه الاستجابة اللحظية لاحتياجات العملاء هي المعيار الحاسم لنجاح المؤسسات، تتجه الحكومات الذكية نحو تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة خدماتها ودعم تنافسيتها الاقتصادية. وفي خطوة ريادية، أطلقت جمارك دبي مشروعها الذكي المبتكر (صوت العميل)، وهو عبارة عن منصة حكومية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة خدمات الجمارك وتحقيق سعادة المتعاملين، وذلك خلال مشاركتها في (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمُقام حاليًا في دبي.

وتُمثّل منصة (صوت العميل) نموذجًا متطورًا في الحكومة الذكية، إذ طُورت للاستماع الفوري إلى ملاحظات العملاء واقتراحاتهم وتحليلها بنحو لحظي ودقيق، وذلك بهدف تحويل هذه المدخلات إلى معلومات إستراتيجية تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتعزز جودة الخدمات الحكومية، وتدفع نحو تحقيق أعلى درجات رضا وسعادة المتعاملين، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

آلية العمل: الذكاء الاصطناعي يُحوّل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ:

تعتمد منصة (صوت العميل) على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي المتقدم، لتوفر لجمارك دبي القدرة على رصد توجهات المتعاملين لحظيًا، وتستمد المنصة مدخلاتها من مختلف قنوات التواصل، مثل: مراكز الاتصال والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.

وقد صُممت المنصة لتجميع هذه المدخلات وتصنيفها تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يسهم في سرعة الاستجابة وأتمتة الإجراءات الجمركية المعقدة.

وقال مطر المهيري، مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: “توفر المنصة واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام تتيح للمتعاملين من قطاعات التجارة، والشحن، والخدمات اللوجستية، تقديم اقتراحاتهم وتحدياتهم، مما يسهم بنحو مباشر في تسريع العمليات وزيادة حجم التجارة”.

دعم القرارات الإستراتيجية:

تكمن القيمة المضافة للمنصة في قدرتها على تحديد أولويات التحسين، إذ تُمكّن فريق العمل من رصد المتطلبات وتحديد مجالات التحسين ذات الأولوية بناءً على تحليل دقيق للملاحظات المصنفة.

كما تسرع المنصة آلية اتخاذ القرار، وذلك عن تزويد فريق القيادة في الدائرة بتقارير دورية دقيقة تعرض فهمًا شاملًا لتجربة المتعاملين، مما يدعم عملية التحسين والتطوير المستمر.

الأهمية في القطاع الحكومي:

تُعدّ منصة (صوت العميل) تجسيدًا عمليًت لرؤية حكومة دبي في تعزيز نضج البيانات المؤسسية وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وقد أكدت مريم الشامسي، استشاري أول تطوير خدمات العملاء في جمارك دبي، أن المنصة تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية عبر أتمتة سير العمل وتخفيف العبء البشري، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات الجمركية التي تتطلب استجابات دقيقة وسريعة.

وأضافت قائلة: “يمثل المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية حكومة دبي في تعزيز نضج البيانات المؤسسية، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، إلى جانب دعمه لمبادرات التحول الرقمي في القطاع الحكومي من خلال قرارات استباقية مبنية على تحليل شامل لتجربة المتعاملين”.

تعزيز تنافسية بيئة الأعمال:

تُعدّ السرعة والكفاءة من أهم محفزات جذب الاستثمارات العالمية في الخدمات الجمركية، وتعمل المنصة كأداة تنفيذية تدعم التزام جمارك دبي بتحقيق رؤية متكاملة تشمل:

إثراء تجربة المتعاملين عبر حلول ذكية ومبتكرة.

تسهيل التجارة وتعزيز الرضا من خلال إدماج التحسينات في خدمة العملاء مع تسريع الحركة التجارية.

تعزيز جاذبية بيئة الأعمال ورفع تنافسية دبي على الخريطة الاقتصادية العالمية.

ريادة دبي في الحكومة الذكية المرتكزة على العميل:

يمثل إطلاق منصة (صوت العميل) خطوة ريادية لجمارك دبي، مؤكدة التزامها المطلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم تنافسية دبي، إذ لم تَعد الشكاوى والاقتراحات مجرد مدخلات، بل أصبحت تُحوّل إلى بيانات إستراتيجية خاضعة للتحليل التنبؤي، وهو ما يضع دبي في طليعة المدن، التي تعتمد معايير عالمية جديدة في الخدمات الحكومية الموجهة بالعميل، مما يُحفز انسياب التجارة وجذب الاستثمارات.