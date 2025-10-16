من “جيتكس جلوبال 2025”.. شراكات كُبرى تُرسّخ موقع أبوظبي كعاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي الحكومي

في مشهدٍ يكرّس مكانة العاصمة الإماراتية كمنارة عالمية للتحوّل الرقمي، كشفت حكومة أبوظبي خلال معرض “جيتكس جلوبال 2025” عن حزمة من المشاريع والشراكات والمبادرات الإستراتيجية التي تُسّرع تحقيق رؤيتها الطموحة لتكون أول حكومة في العالم تعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وشهد جناح حكومة أبوظبي مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية تحت شعار “حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع”، في تأكيدٍ على نهج التعاون بين القطاعات لتطوير خدمات رقمية متقدمة تُعطي الإنسان الأولوية.

“تم 4.0”.. نقلة نوعية نحو الحكومة الذاتية

من أبرز الإعلانات في “جيتكس جلوبال 2025″، كشفت دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي عن أحدث إصدار لمنصة “تم 4.0″، التي تضم أكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة في واجهة رقمية موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام “تم”: “يوظف التحديث الأخير لمنصة (تم) الذكاء الاصطناعي لتكييف التجارب مع ملفات تعريف المتعاملين واهتماماتهم واحتياجاتهم، مما يشكّل الإصدار الأكبر والأكثر ديناميكية في تاريخ المنصة”.

وتضم النسخة الجديدة ميزة “الحكومة الذاتية”، التي تُعد أول موظف حكومي رقمي في العالم، قادر على إدارة المهام المتكررة تلقائيًا مثل تجديد التراخيص ودفع الفواتير وحجز المواعيد الطبية، مما يتيح للمستخدمين التركيز على أولوياتهم الحياتية.

منصة “تم 4.0”، أول موظف حكومي رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم. يوفر الاصدار الجديد من المنصة الوقت والجهد من خلال انجاز العديد من المعاملات بشكل تلقائي تمامًا.#تم #حكومة_أبوظبي #جيتكس2025 pic.twitter.com/sJhdiucilt — Abu Dhabi TAMM (@AbuDhabi_TAMM) October 15, 2025

وأضافت المنصة خصائص مبتكرة مثل “البحث برؤية جديدة” و”الدليل الذكي” لتوفير دعم صوتي ومرئي تفاعلي، إلى جانب خدمة “تم هولوغرام” التي تقدم مراكز مساعدة افتراضية ثلاثية الأبعاد، وميزة “تم لكم” التي تمكّن المستخدمين من المشاركة في تطوير الخدمات الحكومية عبر طرح الأفكار والتصويت عليها.

دمج الخدمات تحت “مساحات الحياة”

أطلقت “تم” مساحتين جديدتين، وهما “التنقّل” و”الأسرة”، لتنضما إلى مساحة “صحتنا” التي سبق إعلانها، في إطار نهج يدمج الخدمات الحكومية في محاور حياتية تسهّل تجربة المستخدم وتُبسّط الوصول إلى الخدمات من مكان واحد.

وأعلنت المنصة شراكات استراتيجية جديدة، مثل التعاون مع دائرة البلديات والنقل لتمكين بيع المركبات مباشرة وشرائها عبر “تم”، والتكامل مع مركز أبوظبي العقاري لتسهيل المعاملات العقارية، إضافةً إلى اتفاقيات مع شرطة أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بنية رقمية متكاملة.. وشراكات عالمية

كشفت دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي عن خمس شراكات رقمية إستراتيجية مع شركات عالمية، شملت:

سايبرجيت لتعزيز الحماية السيبرانية على مدار الساعة

كور 42 لتسريع التحول السحابي

اتصالات من إي آند لتطوير بنية تحتية رقمية موحدة

مايكروسوفت لتفعيل حوكمة الذكاء الاصطناعي

شراكات إضافية مع وزارة الخارجية لتوفير خدمات التصديق الرقمي.

وأكدت هذه الاتفاقيات التزام أبوظبي ببناء سحابة سيادية آمنة تدعم التكامل بين الجهات الحكومية، وتُتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

مدن ذكية وروبوتات ميدانية

من جانبها، أعلنت دائرة البلديات والنقل خلال “جيتكس جلوبال 2025” خمس شراكات جديدة لتعزيز مستقبل النظام الحضري الذكي في أبوظبي، شملت التعاون مع شركات عالمية مثل إي آند، وكابجيميناي، و Hikvision، وأنالوج استوديوز، وأوريجن تكنولوجي، لتطوير منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل المراقبة الذكية والتوائم الرقمية وإدارة البنية التحتية.

وأطلقت الدائرة روبوت التفتيش الذكي المزود بمستشعرات متقدمة لصيانة الحدائق العامة، إلى جانب منصة التوأمة الرقمية للإمارة التي تجمع البيانات الحية والتحليلات التنبؤية لتخطيط المدن بذكاء واستباقية.

منظومة بيانات موحدة وقرارات مبنية على المعرفة

استعرض مركز الإحصاء – أبوظبي مبادرتين جديدتين هما “بيان 4.0” و”تبيان”، إذ تُوفّر الأولى منصة موحدة لاتخاذ القرار مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية، في حين توحّد الثانية عمليات إنتاج البيانات الإحصائية والتحقق منها لتعزيز الكفاءة والدقة في العمل الإحصائي.

أبوظبي.. مركز عالمي للتنقل الذكي

ضمن أجندة أبوظبي للتنقل والبنية التحتية الذكية، وقّعت 4 مذكرات تفاهم مع جهات عدة منها “أبوظبي للتنقل”، ومكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لتطوير حلول تنقل مستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

19 شراكة استراتيجية ترسم ملامح حكومة المستقبل

في ختام مشاركتها، أعلنت حكومة أبوظبي 19 شراكة ومبادرة جديدة تُعد الأضخم في تاريخ مشاركاتها بمعرض “جيتكس جلوبال”، لتُكرّس مكانتها كمنصة رائدة عالميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وبناء حكومة رقمية استباقية أكثر مرونة وابتكارًا.

بهذا النهج المتكامل، تضع أبوظبي معيارًا جديدًا للتميز الحكومي العالمي، وترسّخ رؤيتها في أن تكون العاصمة الأولى عالميًا في تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر كافة مفاصل العمل الحكومي بحلول عام 2027.