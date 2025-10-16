“سبيس 42” تُطلق حقبة جديدة من الذكاء الجيومكاني عبر شراكات مبتكرة مع أربع شركات ناشئة

أعلنت شركة “سبيس 42” عن عقد شراكات إستراتيجية مع أربع شركات ناشئة متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، بهدف دمج التقنيات التحليلية المتقدمة ضمن مركز تحليل البيانات الفضائية “GIQ”.

ويأتي هذا التعاون الذي أُعلن على هامش فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025” في دبي كجزء من جهود الشركة لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الجيومكاني في دعم التخطيط الحضري ومراقبة المناخ والإدارة البيئية، بما يُكرّس مكانة الإمارات كقوة صاعدة في تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتُعد هذه الشراكات نقلة نوعية في مسار توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة، إذ تمكّن المركز من توليد رؤى تحليلية فورية تُستخدم في مجالات التخطيط الحضري، وتحليلات المناخ، والإدارة البيئية، والمرونة المناخية.

شراكات تُرسّخ الابتكار المشترك

تستند هذه التحالفات إلى الأساس الذي أُقيم عليه مركز تحليل البيانات “GIQ”، الذي يوفّر بيئة رقمية آمنة وقابلة للتوسّع للحكومات والمؤسسات البحثية. ومن خلال التعاون مع الشركات الناشئة، تسعى “سبيس 42” إلى تسريع إنتاج الرؤى المدعومة بالبيانات الفضائية وتعزيز قدرات التحليل الجيومكاني المتقدمة.

وأكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في “سبيس 42″، أن الشراكات تُعد محوراً أساسياً في إستراتيجية الشركة، وتعكس رؤية الإمارات في توحيد جهود المبتكرين لتطوير تطبيقات الذكاء الجيومكاني وجعل التقنيات الفضائية في خدمة المجتمعات والاقتصادات، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

محاور التعاون الجديدة

تركّز الاتفاقيات على ثلاثة محاور رئيسية لبناء منظومة جيومكانية أكثر تكاملًا:

تكامل المنصات والابتكار المشترك: دمج تقنيات الشركات الناشئة داخل مركز “GIQ” لتطوير أدوات تحليلية جديدة تُعزّز كفاءة المنصة واتساع نطاق استخدامها.

تنفيذ المشاريع المشتركة وحلول العملاء: تطوير تطبيقات عملية في مجالات تحليلات المناخ، وتخطيط البنية التحتية، والذكاء البيئي.

تبادل المعرفة وبناء القدرات: إطلاق برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للفضاء والذكاء الاصطناعي.

قيمة مُضافة من الشركات الناشئة

كل من الشركات الأربعة المشاركة تُضيف قدرات فريدة تُثري المنظومة الفضائية الذكية، وهي:

“إكس ماب”: وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدية تقدّم تحليلات بيئية فورية لدعم المدن الذكية.

“فورتي غارد”: التي تطوّر خرائط حرارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تصميم البنية التحتية المستدامة.

“إيرمو”: التي تركّز على النمذجة المناخية التنبؤية ومراقبة الانبعاثات البيئية.

“ألفا جيو”: التي تقدّم تقنيات تصوير ودمج بيانات متقدمة تدعم الاستخبارات البيئية.

وتسهم هذه القدرات في توسيع إمكانات مركز “GIQ” وتحقيق إستراتيجية “سبيس 42” في بناء منظومة عالمية للاستخبارات الجيومكانية.

ركيزة وطنية للتحوّل الرقمي

يُعد مركز تحليل البيانات الفضائية “GIQ”، الذي طوّرته “سبيس 42” بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، الركيزة الأساسية لمركز بيانات الفضاء الوطني. ويضم أكثر من 10 مزوّدي بيانات و 8 نماذج ذكاء اصطناعي خاصة، مما يتيح توليد رؤى تحليلية خلال دقائق معدودة لدعم التخطيط المناخي وإدارة الطاقة.

ومن خلال بناء شبكة متكاملة من المبتكرين، تواصل “سبيس 42” دعم أجندة التنويع الاقتصادي الإماراتية عبر تمكين الصناعات القائمة على التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على النفط.

وبهذا التعاون، تُعزّز “سبيس 42” موقعها كشركة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الجيومكاني وحلول الفضاء المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، وتفتح الباب أمام جيل جديد من التطبيقات الفضائية الذكية التي تخدم استدامة المدن ومرونة الكوكب وتُترجم رؤية الإمارات نحو اقتصاد رقمي متقدّم.