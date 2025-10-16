ذكاء من الفضاء.. تعاون جديد يسخّر الفضاء لخدمة قطاعي الطاقة والمياه في أبوظبي

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي تعاونًا نوعيًا مع شركة “سبيس 42” الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسخير البيانات الجغرافية المكانية وصور الأقمار الاصطناعية في دعم استدامة قطاعي الطاقة والمياه.

ويهدف هذا التعاون إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرؤية الإستراتيجية والابتكار التقني، بما يُعزّز قدرة الإمارة على إدارة مواردها الحيوية بكفاءة ومرونة، في انسجامٍ مع التوجه الوطني نحو مستقبلٍ مستدام وذكي.

وشهد مراسم التوقيع، التي تمت على هامش فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025″، معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقّعها عن الجانبين كل من سعادة المهندسة شيماء عبدالله الملا، المديرة التنفيذية لقطاع حماية المستهلك والترخيص والامتثال واستمرارية الأعمال في دائرة الطاقة، وحسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة “بيانات للحلول الذكية” التابعة لـ”سبيس 42″.

تعاون لتسخير بيانات الفضاء لخدمة الأرض

تضع المذكرة إطارًا شاملًا للتعاون وتبادل الخبرات في تطوير وتنفيذ التقنيات المعتمدة على البيانات الجغرافية المكانية والذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مرونة البنية التحتية لقطاعي الطاقة والمياه وتعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة.

وبموجب الاتفاق، ستوفّر “سبيس 42” بيانات بصرية عالية الدقة وصورًا رادارية وحرارية مستمدة من الأقمار الاصطناعية، لدعم عمليات المراقبة والتخطيط الإستراتيجي للبنية التحتية الحيوية، كما ستقدّم الشركة حلولًا تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن دائرة الطاقة من اتخاذ قرارات تنبئية مستندة إلى البيانات الدقيقة.

وقعنا في دائرة الطاقة – أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع "سبيس 42"، لتعزيز حلول البيانات الجغرافية المكانية والذكاء الاصطناعي للإدارة المستدامة للطاقة والمياه.

ذكاء اصطناعي لتحسين كفاءة الموارد وإدارة السيول

تشمل مجالات التعاون تطوير نُظم مراقبة متكاملة للكهرباء والمياه وتبريد المناطق، باستخدام تقنيات تحليل البيانات المستمدة من الأقمار الاصطناعية، كما سيتضمن التعاون تنفيذ محاكاة ذكية لتحسين تجميع مياه الأمطار وزيادة القدرة على مواجهة السيول، إضافة إلى دمج تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الآنية الواردة من المواقع والمنشآت التابعة للدائرة في المناطق النائية.

وستسهم هذه المبادرات في تعزيز إدارة المياه من خلال مراقبة مستويات رطوبة التربة لحظة بلحظة، مما يتيح اتخاذ قرارات فورية ومدروسة حول توزيع الموارد المائية وتحسين كفاءتها التشغيلية.

مشروعات تجريبية ومبادرات بحثية لدعم استدامة الطاقة

سيعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع تجريبية ودراسات تطبيقية تهدف إلى تطوير منظومات ذكية لإدارة الطاقة والمياه في أبوظبي، إضافة إلى تعزيز الابتكار في مجالات التحليل المكاني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة الموارد الحيوية.

ويُتوقع أن يُسهم التعاون في ترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة رائدة عالميًا في مجال حلول الطاقة الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع “إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050″، ويعزّز جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي وضمان أمن المياه للأجيال القادمة.

وأكدت سعادة المهندسة شيماء عبدالله الملا أن التعاون مع “سبيس 42” يعكس التزام دائرة الطاقة في أبوظبي بتوظيف التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية لتطوير حلول ذكية تدعم استدامة وكفاءة الطاقة والمياه في الإمارة.

وأوضح حسن الحوسني أن الشراكة تُعزّز إستراتيجية “سبيس 42” الرامية إلى تحويل البيانات الفضائية إلى رؤى عملية تُسهم في رفع كفاءة التشغيل وبناء مدنٍ أكثر ذكاءً واستدامة.

أبوظبي.. نحو مستقبل طاقة ذكي ومستدام

يأتي هذا التعاون ليُكرّس ريادة أبوظبي في توظيف الذكاء الاصطناعي الفضائي لخدمة التنمية المستدامة، ويُشكّل نموذجًا وطنيًا في توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التحوّل الذكي في إدارة الموارد الحيوية.