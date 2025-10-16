“خدمة” و “K2”.. شراكة تفتح عصرًا جديدًا للإدارة الذكية في قطاع المرافق

من أجل تعزيز التحول الرقمي في قطاع إدارة المرافق، أعلنت شركتا “خدمة” و “K2” تعاونًا إستراتيجيًا رائدًا يهدف إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في العمليات التشغيلية اليومية، بما يُمهّد لمرحلة جديدة من الإدارة الذكية التي تجمع بين الكفاءة العالية والاستدامة التشغيلية.

ويأتي هذا التحالف ليُرسّخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار في تقنيات إدارة المرافق، ويُعيد تعريف مفهوم الصيانة والإدارة عبر حلول ذاتية التشغيل تعتمد على البيانات والتحليل الفوري لتحسين الأداء وخفض التكاليف.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025” في دبي، حيث اتفقت الشركتان على تطوير حلول ذكية لإدارة المرافق السكنية والتعليمية والتجارية والحكومية التي تديرها “خدمة”، إحدى الشركات الرائدة إقليميًا في هذا المجال.

أنظمة ذكية لتشغيل مستدام

بموجب الاتفاقية، ستُدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية للمرافق، ومنها أنظمة متقدمة لإدارة الأصول وتحليل الأداء بنحو فوري لرفع كفاءة المعدات وضمان استدامتها.

وستُطبّق حلول التنظيف والتفتيش الذاتي باستخدام الروبوتات في المناطق العالية الخطورة أو الصعبة الوصول، إلى جانب منصات مراقبة مدعومة بتحليلات آنية للبيانات تتيح اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة وتحسين الخدمات الاستباقية.

تصريحات رسمية

أكد ناصر برهوم، الرئيس التنفيذي لشركة “خدمة”، أن الشراكة مع “K2” تُعد خطوة محورية نحو تطوير نموذج متقدم لإدارة المرافق يعتمد على الابتكار والتقنيات الذكية، بما يعزز السلامة والإنتاجية والاستدامة ويواكب متطلبات المستقبل.

وأشار إلى أن هذا التعاون يُجسّد نهج “خدمة” في إدماج التكنولوجيا المتقدمة في إستراتيجيتها للتوسع الذكي وترسيخ مكانتها كمزود رائد للحلول المستدامة.

ومن جانبه، أوضح شون تيو، المدير الإداري في “K2″، أن الذكاء الاصطناعي – إلى جانب الروبوتات – قادر على إحداث تحول جذري في بيئات العمل عبر أتمتة المهام الروتينية، مما يتيح تركيز الكوادر البشرية على الجوانب الإبداعية، مؤكداً أن الشراكة مع “خدمة” ستُعيد رسم معايير الكفاءة التشغيلية في قطاع إدارة المرافق.

تحالف يعيد تعريف الكفاءة التشغيلية

يُعد هذا التحالف الإستراتيجي بين “خدمة” و”K2″ نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الخبرة التشغيلية والبنية التقنية المتقدمة، إذ تجمع الشراكة بين المحفظة الواسعة لـ”خدمة” في إدارة المرافق المتنوعة، وبين قدرات “K2” في تطوير الروبوتات والأنظمة الذكية.

ويُتوقّع أن تُسهم هذه الخطوة في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة البيئية من خلال الأتمتة والتخطيط الذكي، مما يجعلها محطة جديدة في مسيرة التحول الرقمي في الإمارات.