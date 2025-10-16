جيتكس جلوبال 2025.. شراكة تنظيمية جديدة ترسم مستقبل الأصول الافتراضية في دبي

في مشهد مالي تتسارع فيه التحولات الرقمية وتزداد فيه أهمية الأصول الافتراضية كركيزة من ركائز الاقتصاد الجديد، خطت دبي اليوم خطوة إستراتيجية نحو تعزيز بيئتها التنظيمية عبر توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، لتوحيد الجهود في الإشراف والرقابة على هذا القطاع الحيوي وضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في الأسواق المالية.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الترخيص والإنفاذ ومكافحة الجرائم المالية، بما يُعزّز ثقة المستثمرين، ويُكرّس مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد في الابتكار والتنظيم المسؤول.

ووُقّعت المذكرة على هامش فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025” بمشاركة مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، حيث تُعنى المذكرة بتطوير منظومة إشرافية قوية تغطي مجالات الترخيص والإنفاذ وتبادل المعلومات، بما يضمن نزاهة الأسواق واستدامة النمو في بيئة مالية متسارعة التطور.

دعم شامل لجهود مكافحة الجرائم المالية

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان بنحو وثيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مع وضع آليات لتبادل المعلومات والخبرات التنظيمية بهدف تعزيز الشفافية وتحصين النظام المالي في دبي ضد المخاطر العابرة للحدود.

دبي.. مركز عالمي للابتكار المالي

يأتي هذا التعاون في وقت تتقدم فيه دبي بثبات نحو موقع الريادة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، إذ دخلت ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم، واحتلت المركز الحادي عشر عالميًا في مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في 25 سبتمبر 2025. ويُعزى هذا التقدم إلى رؤية دبي الاقتصادية “D33” التي تضع الابتكار والتحول الرقمي في صميم نمو الإمارة المستقبلي.

منظومة تنظيمية موحدة للمستقبل الرقمي

من خلال هذه المذكرة، تسعى السلطتان إلى مواءمة الأطر التنظيمية للأصول الافتراضية وتوحيد الجهود الرقابية بين المناطق الحرة وخارجها، لضمان بيئة استثمارية متوازنة تجمع بين المرونة والأمان.

ويُتوقّع أن تُسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق أمام إطلاق منتجات مالية رقمية جديدة وجذب الاستثمارات العالمية نحو الإمارة التي أصبحت منصة رئيسية في الاقتصاد الرقمي العالمي.