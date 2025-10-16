جيتكس جلوبال 2025.. خدمات دفع ذكية جديدة باستخدام بطاقة “جيوَن” تطلقها “مالية عجمان”

في خطوة تعزز منظومة الدفع الرقمي الحكومي وتواكب توجهات الدولة نحو التحول المالي الذكي، أعلنت دائرة المالية في عجمان إطلاق خدمات دفع جديدة ومتطورة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2025، تحت مظلة منصة حكومة عجمان. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات الدفع للمتعاملين، وتوفير خيارات مرنة وآمنة للمدفوعات الحكومية.

توسيع قنوات الدفع الذكي عبر بطاقة “جيوَن” الوطنية

أطلقت دائرة المالية خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنظومة المحلية الذكية لبطاقات “جيوَن”، التي فعّلها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مطلع هذا العام. وجاء هذا الإطلاق بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، لربط الخدمة بمنصة “سداد عجمان”. وتتيح هذه الخطوة للمتعاملين استخدام بطاقة “جيوَن” كخيار دفع محلي آمن وموثوق.

“جيوَن”.. أول بطاقة وطنية تعزز السيادة المالية

تُعد “جيوَن” أول بطاقة دفع وطنية يطلقها المصرف المركزي، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة المالية. وتوفر البطاقة حلول دفع مبتكرة وآمنة، وتُستخدم في جميع قنوات الدفع مثل: أجهزة الصراف الآلي، والمتاجر الإلكترونية. كما تمثل بديلًا محليًا آمنًا لبطاقات الدفع العالمية مثل: فيزا وماستركارد؛ مما يقلل الاعتماد على الشبكات الدولية.

تشرفنا في اليوم الثالث من معرض جيتكس جلوبال بزيارة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الذي اطّلع على أبرز الحلول الرقمية والمشاريع المالية الذكية التي تستعرضها دائرة المالية ضمن منصة حكومة عجمان.#ِAjmanDOF #DOFAjman #مالية_عجمان pic.twitter.com/7MobrHBIqJ — Department Of Finance – Ajman Government (@AJMANFD) October 15, 2025

خدمة “أنجز الآن وسدد لاحقاً” لتسهيل المعاملات

كشفت دائرة المالية أيضًا عن إطلاق خدمة جديدة ضمن منصة “سداد عجمان” تسمى “أنجز الآن وسدد لاحقًا”، تتيح للمتعاملين تقسيم المدفوعات إلى أقساط شهرية بدون فوائد أو تأجيل الدفع لمدة محددة. ويهدف هذا الحل إلى دعم مختلف شرائح المجتمع وتوفير تجربة دفع مرنة وسلسة.

تعزيز تجربة المتعاملين بالخدمات المالية الرقمية

أكد مروان آل علي، المدير العام لدائرة المالية في عجمان، أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن خطة إستراتيجية شاملة لتوسيع نطاق خدمات الدفع الذكية، بما يعزز سهولة إنجاز المعاملات الحكومية، ويمنح المتعاملين خيارات دفع مرنة وآمنة.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة، بما ينسجم مع توجهات حكومة عجمان في تطوير بيئة مالية رقمية متكاملة.