“جيتكس تِك-كايشن 2026”.. دبي تطلق أكبر حدث عالمي يجمع بين التقنية والسياحة

في خطوة إستراتيجية ترسّخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار والتكنولوجيا، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يكون (جيتكس تِك-كايشن) GITEX Tech-cation العام المقبل، أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ويُقام الحدث خلال المدة الممتدة من 7 إلى 11 من ديسمبر 2026 في مدينة إكسبو دبي، في تجربة استثنائية تمزج بين التقنية والسياحة والثقافة وأسلوب الحياة العصري.

ويتجاوز (جيتكس تِك-كايشن) مفهوم القاعات التقليدية للمعارض، ليحول دبي بأكملها إلى مركز حيوي للتواصل المهني والترفيه. ولبدء الإعداد لهذا التحول، وقّع مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لضمان تقديم تجربة غير مسبوقة تتماشى مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

التكامل الإستراتيجي.. التكنولوجيا تندمج مع أسلوب الحياة العصري:

يأتي إطلاق (جيتكس تِك-كايشن) ليعكس إستراتيجية دبي في دمج التقدم التقني مع جاذبية الإمارة كوجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، وقد تُوجت دبي كأفضل وجهة عالمية لثلاثة أعوام متتالية (2022-2024) في جوائز موقع (تريب أدفايزر).

وتمتد هذه التجربة من مشهدها العالمي في قطاع الضيافة إلى مناطقها المزدهرة بالفنون والثقافة، مرورًا بالفعاليات الرياضية والصحية والأنشطة الخارجية المتنوعة، مع فرصة الاستمتاع بأسلوب الحياة الفاخر على واجهاتها البحرية المميزة. ويسهم هذا التكامل الفريد بين الأعمال والترفيه بقوة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

If you can dream it, you’ll probably find it here.

وتعليقًا على ذلك؛ قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: “إن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تضع أساسًا واضحًا لخطة عمل مكثفة يسعدنا أن نكون شركاء فاعلين في تنفيذها لتنظيم الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم. لقد شهد معرض “جيتكس” تطورات جوهرية خلال مسيرته الحافلة ليتجاوز كونه مجرد معرض تقني، ليُصبح اليوم منصة دولية رائدة تُجسّد طموحات الابتكار والتحول الرقمي. وفي هذه المرحلة الجديدة، يتجه الحدث نحو تعزيز مكانته وأهميته وتأثيره المحوري على الساحة العالمية”.

وأضاف: “يمثل إطلاق جيتكس تِك-كايشن خطوة إستراتيجية جريئة تُجسد التكامل المثالي بين التقدم التقني وأسلوب الحياة العصري الذي تنفرد به دبي، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وهو ما يتماشى كليًا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وستسهم هذه التجربة في الارتقاء بتجارب الزوار، وتمكين شركات التكنولوجيا من التواصل والعمل المشترك لاستكشاف فرص جديدة ومبتكرة”.

وأوضح كاظم أن العمل والتنسيق سيستمر مع مركز دبي التجاري العالمي وكافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لضمان أن تقدم الدورة الأولى من (جيتكس تِك-كايشن”) تجربة غير مسبوقة واستثنائية تُظهر دبي كوجهة ملهمة للتواصل، والابتكار، وخوض تجارب مستقبلية متكاملة.

تحول نوعي في مفهوم الفعاليات:

تؤكد هذه المبادرة فلسفة (اعمل بذكاء.. واحتفل بالحياة)، إذ يسهم المفهوم الجديد في تشجيع تمديد فترات الإقامة للوفود، ودعوة كبار التنفيذيين والمستثمرين الدوليين للاستمتاع بتجربة ثرية تشمل قطاعات الضيافة والفنون والثقافة والرياضة، مما يوسع دائرة التواصل المهني إلى ما بعد قاعات العرض.

محمد بن راشد يوجّه بأن يكون "جيتكس تِك-كايشن 2026" بمتابعة حمدان بن محمد أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كإضافة نوعية جديدة تقدمها دبي لإعادة رسم ملامح المشهد العالمي للفعاليات التقنية، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والاستثمار، مع انعقاد الحدث خلال… pic.twitter.com/01M8dimvyV — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2025

ومن جانبها، أكدت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي، أن الحدث سيقدم “رؤية جريئة ترسي معايير جديدة في سبل التواصل والابتكار” لمجتمع التقنية الدولي، مستحضرة “طاقة دبي المتجددة بما تتميز به من ثقافة نابضة وأسلوب حياة استثنائي.

وقالت: “نحن ملتزمون بتوجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون جيتكس تِك-كايشن الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا من نوعه على مستوى العالم، فهذه الإضافة ستصنع تحولًا نوعيًا غير مسبوق في مفهوم الفعاليات التقنية العالمية، وبالابتعاد عن القاعات التقليدية، تستحضر هذه الخطوة طاقة دبي المتجددة بما تتميز به من ثقافة نابضة وأسلوب حياة استثنائي، لتجسّد فلسفة (اعمل بذكاء.. واحتفل بالحياة) بتجربة تفاعلية شاملة تمتد عبر المدينة بأكملها”.

تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33):

يمثل (جيتكس تِك-كايشن) خطوة إستراتيجية تُجسد التكامل الذي يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن في العالم بحلول العام 2033. وذلك من خلال:

جذب المواهب والاستثمار: من خلال إدماج أكبر شبكة تقنية واستثمارية عالمية في المشهد السياحي والثقافي، تعزز الحملة مكانة دبي كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من خلال إدماج أكبر شبكة تقنية واستثمارية عالمية في المشهد السياحي والثقافي، تعزز الحملة مكانة دبي كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ريادة الاستثمار الأجنبي: تعزز المبادرة مكانة دبي التي تصدرت مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، فقد تصدّرت دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، لتحافظ على مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الثامنة على التوالي. كما حافظت على مكانتها كأفضل المدن عالميًا للعمل من بُعد وفقًا لمؤشر (نوماد إكزكيوتف) لعام 2024، مما يؤكد جاذبيتها المتنامية لرواد الأعمال، والمواهب التقنية، والمستثمرين الدوليين.

دبي مركز عالمي للابتكار والتجارة والترفيه:

يمثل إطلاق (جيتكس تِك-كايشن) خطوة غير مسبوقة تضع أساسًا واضحًا لحدث هو الأكبر من نوعه عالميًا، وسيسهم هذا التكامل بين التقدم التقني وأسلوب الحياة العصري في تطوير تجارب الزوار، وتمكين شركات التكنولوجيا من استكشاف فرص جديدة ومبتكرة، ليصبح الحدث منصة دولية رائدة تُجسّد طموحات الابتكار والتحول الرقمي لدبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية.