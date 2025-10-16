“جاهزية”.. منصة رقمية ذكية تعيد تعريف إدارة الطوارئ في أبوظبي

أطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي منصة “جاهزية” الرقمية خلال مشاركته في معرض جيتكس جلوبال 2025. وتشكل هذه المنصة المبتكرة نقلة إستراتيجية في مجال التخطيط والاستجابة للطوارئ، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات المتقدمة، وتقنيات التوأم الرقمي في نظام واحد متكامل وذكي.

نقلة نوعية في إدارة الأزمات

تعتمد “منصة جاهزية” على نمذجة رقمية شاملة لإمارة أبوظبي، تشمل البنية التحتية، وحركة المرور، والتوزيع السكاني، والعوامل الجوية، بالإضافة إلى التحديث اللحظي لموارد الطوارئ عبر بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد. وتهدف هذه المنصة إلى تحويل خطط الاستجابة التقليدية إلى أنظمة ديناميكية ذكية قادرة على التكيّف والتطور الذاتي في مختلف السيناريوهات.

وأكد مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن “جاهزية” تعكس رؤية حكومة أبوظبي في ترسيخ أعلى معايير الاستعداد للطوارئ، مشيرًا إلى أن المنصة تمثل خطوة محورية نحو التحول الرقمي الكامل في منظومة العمل الحكومي، وتعزز قدرة الإمارة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومرونة عالية.

مركز بيانات موحد ووكيل ذكاء اصطناعي

أوضح سعادة الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في المركز، أن المنصة تمكّن صناع القرار من الوصول إلى رؤى تحليلية دقيقة لحظيًا عبر مركز بيانات موحد (Data Hub).

وتتضمن المنصة وكيل ذكاء اصطناعي (AI Agent) يوزع تلقائيًا الموارد ويُنسق العمليات بين الجهات المعنية وفقًا لطبيعة الحدث؛ مما يضمن سرعة الاستجابة ودقتها حتى في أصعب الظروف.

تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية

تساهم “منصة جاهزية” في رفع مستوى التعاون بين الجهات المعنية، من خلال تمكين التبادل الآني للمعلومات وتوحيد جهود الاستجابة؛ مما يعزز الكفاءة التشغيلية. كما تتيح المنصة محاكاة سيناريوهات واقعية متقدمة لتسريع اتخاذ القرار وتحسين جاهزية منظومة الطوارئ بنحو شامل.

خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يطلق منصة جاهزية، التي تحول خطط الاستجابة التقليدية إلى أنظمة ديناميكية ذكية قادرة على التطور الذاتي باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتوأم الرقمي، ما يعزز جاهزية أبوظبي للطوارئ. pic.twitter.com/VB8xe5Pmxl — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 16, 2025