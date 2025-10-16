تعاون بين “بيئة” و “هاشغراف” لإطلاق نظام “الهوية الرقمية اللامركزية” 

في خطوة رائدة نحو تعزيز الابتكار الرقمي والاستدامة، أعلنت “بيئة“، الشركة الرائدة في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي في المنطقة، شراكة إستراتيجية مع مؤسسة “هاشغراف” السويسرية، المتخصصة في هندسة تكنولوجيا “ويب 3” ومنظومة “هيديرا”.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق نظام “الهوية الرقمية اللامركزية”، وهو حل مبتكر يتيح الوصول الآمن إلى مجموعة واسعة من الخدمات والعمليات التي تقدمها “بيئة”، ويعد الأول من نوعه في المنطقة.

شراكة إستراتيجية لتعزيز الابتكار الرقمي

وُقعت اتفاقية التعاون خلال معرض جيتكس جلوبال 2025 المُقام حاليًا في دبي، وتستند هذه الشراكة إلى منصة IDTrust، وهي منصة الهوية الذاتية السيادة المخصصة للمؤسسات، المبنية على تقنية السجلات الموزعة (DLT) التابعة لمنظومة “هيديرا”، وبدعم من مؤسسة “هاشغراف” ضمن برنامج المسرّع المؤسسي.

خطوة محورية في التحول الرقمي لـ”بيئة”

يعد إطلاق الهوية الرقمية اللامركزية محطة رئيسية في رحلة التحول الرقمي لشركة “بيئة”؛ إذ تهدف إلى بناء منظومة مترابطة وآمنة تركز في الخصوصية، وتشمل قطاعات متعددة مثل: البيئة والطاقة والعقارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وأوضح خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في “بيئة”، أن اعتماد هذا الحل يمثل خطوة أساسية نحو تجربة رقمية سلسة للمستخدمين والشركاء، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لحوكمة أكثر ذكاءً واستدامة.

طرح تدريجي وحلول متكاملة

سيُطرح حل “الهوية الرقمية اللامركزية” على مراحل تبدأ من عمليات “بيئة” الداخلية والشركاء، على أن يتوسع لاحقًا ليشمل جميع الشركات والمشاريع التابعة، مثل: المجتمعات العقارية الذكية والمنشآت الصحية ومنصات الخدمات البيئية. كما ستبحث المراحل المستقبلية التعاون مع الجهات الحكومية لترسيخ مكانة “بيئة” كنموذج رائد في تبني الهوية اللامركزية بالمنطقة.

