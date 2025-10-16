تعاون إماراتي رائد بين “إيدج” ومجلس الأمن السيبراني لإطلاق منظومة متكاملة لتعزيز الدفاعات الرقمية

أعلنت مجموعة “إيدج” بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني إطلاق أربع منصات استخباراتية جديدة ضمن منظومة “360”، لتُشكّل نقلة نوعية في قدرات الرصد والحماية من التهديدات السيبرانية.

وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات “جيتكس جلوبال 2025“، ليعكس رؤية مشتركة بين القطاعين الحكومي والتقني في بناء بيئة رقمية أكثر مرونة واستباقية قادرة على مواجهة الهجمات المتطورة وحماية الأصول الوطنية الحيوية.

وكشفت المجموعة عن حلولٍ سيبرانية جديدة تتكامل ضمن منظومة “360”، وتشمل: “PROTECTION360” و “API360” و “ASSESSMENT360” و “HONEYPOT360″، إلى جانب منصة البيانات الاستخباراتية “DATARIG360″، التي تُوفّر قدرات تحليلية ورؤية شاملة غير مسبوقة للتهديدات الرقمية.

تعاون رائد بين “إيدج” و”أوريكس لابس” ومجلس الأمن السيبراني

يُعد الحل الجديد “PROTECTION360” ثمرة تعاونٍ مشترك بين شركة “أوريكس لابس”، المزودة الرائدة في حلول الحماية من المخاطر الرقمية، ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية الأصول الوطنية من التهديدات الرقمية.

ويُعزّز هذا التعاون من قدرات “إيدج” في الإدارة المستمرة لسطح الهجوم الرقمي، بهدف تقليص فرص الاختراق ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية للمؤسسات.

منظومة “360”.. حماية ذكية من كافة الاتجاهات

تُشكّل المنصات الجديدة نظامًا متكاملًا للأمن السيبراني يعتمد على المراقبة المستمرة والتحليل الآني للتهديدات:

“API360”: تُمكّن من الاكتشاف التلقائي لواجهات برمجة التطبيقات غير المعلنة وغير المُدارة، وتُخزّن بيانات “ميتاداتا” لتحسين الحوكمة وتعزيز الرؤية الشاملة للبنية الرقمية.

“ASSESSMENT360”: تُبسّط عمليات تقييم الامتثال والأمان بشكل آلي عبر أطر التدقيق الذكية، مما يسمح للمؤسسات بتحديث إجراءاتها الأمنية باستمرار.

“HONEYPOT360”: تعمل كمصيدة ذكية للمخترقين عبر بيئات افتراضية تحاكي الواقع، بهدف رصد الهجمات وتوليد إنذارات دقيقة تُساهم في حماية الأنظمة الفعلية.

“DATARIG360”: تقدّم منصة استخبارات بيانات تُتيح للمؤسسات تحليل بيانات المجالات والشهادات العالمية واستخدامها للكشف المبكر عن التهديدات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

تعزيز الريادة الإماراتية في الأمن السيبراني

أكد الدكتور محمد الكويتي أن الكشف المبكر عن التهديدات يُعد أساس الأمن الرقمي، مشيرًا إلى أن منصة “PROTECTION360” تُعد خطوة متقدمة نحو حماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الحيوية، في حين أوضح روجيريو ليموس أن المنصات الجديدة تُرسّخ معيارًا جديدًا للأمن السيبراني بفضل مرونتها العالية وقدرتها على التخصيص لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

خطوة إستراتيجية نحو المستقبل

بهذه الخطوة، تُكرّس “إيدج” مكانتها كقوة تقنية عالمية قادرة على تطوير حلول أمنية محلية بمعايير عالمية تواكب تطور التهديدات وتدعم التحول الرقمي الآمن في دولة الإمارات.

ومع توسّع منظومة “360”، تُخطّط المجموعة لمواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتوفير حلول أكثر ذكاءً واستباقية في مجال الأمن السيبراني.