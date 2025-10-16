من “جيتكس جلوبال 2025” إلى شوارع العاصمة.. تحالف “كي 2” و “نيوليكس” يضع أبوظبي في صدارة سباق المركبات الذاتية

في تحرّك إستراتيجي يعزز موقع أبوظبي في صدارة المدن الذكية عالميًا، أعلنت شركة “كي 2 – K2” تحالفًا نوعيًا مع شركة “نيوليكس” الصينية، بهدف إدخال أساطيل المركبات الذاتية القيادة إلى شوارع الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2025“، لتشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة الدولة نحو منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة، مدعومةً بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

نقلة نوعية في منظومة النقل الذكي

وبموجب الشراكة، ستتولى “كي 2” مسؤولية تشغيل أسطول المركبات الذاتية القيادة محليًا، من خلال إدماج منصات “نيوليكس” المعتمدة في منظومة التنقل الذكي في أبوظبي. وفي المقابل، ستقدم “نيوليكس” دعمًا تقنيًا متكاملًا وخبرات تشغيلية واسعة، بعد أن نشرت أكثر من 10 آلاف مركبة ذاتية القيادة من المستوى الرابع حول العالم.

وستطلق الشركة برامج تدريب متخصصة لإعداد كوادر إماراتية قادرة على إدارة هذه الأنظمة المتقدمة وتشغيلها وصيانتها.

رؤية تركز على تمكين الكفاءات الوطنية

أكد شون تيو، المدير التنفيذي لشركة “كي 2 – K2″، أن هذه الشراكة تُعد “دفعة قوية لمسيرة تطوير الأنظمة الذاتية في الإمارات”، مشيرًا إلى أنها تجمع بين خبرات الشركة المحلية وتجارب “نيوليكس” العالمية في نشر تقنيات التنقل الذكي على نطاق واسع.

وأضاف أن تمكين الكفاءات الوطنية يُعد محورًا رئيسيًا في رؤية الشركة، مؤكدًا سعيها إلى جعل أبوظبي مركزًا رائدًا للابتكار في هذا القطاع الواعد.

نحو منظومة مستدامة للنقل الذكي

من جانبه، قال إنيوان يو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “نيوليكس”: “نحن نفخر بالتعاون مع شركة “كي 2″ في دعم الجيل القادم من حلول التنقل في دولة الإمارات”. وأكد أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية يشكل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، التي لا تهدف فقط إلى نشر المركبات الذاتية، بل إلى بناء منظومة مستدامة تقود مستقبل النقل الذكي.

تطبيقات جديدة تدعم رؤية أبوظبي 2030

وسيعمل الجانبان على استكشاف تطبيقات موسّعة لمركبات التوصيل الذاتية في الخدمات اللوجستية والتجزئة وحلول التوصيل للوجهة النهائية، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الاستقلال التكنولوجي الوطني.

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع “رؤية أبوظبي 2030” وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لتعزز مكانة الدولة لاعبًا محوريًا في مستقبل النقل الذكي عالميًا.