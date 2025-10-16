تحالف “إنسبشن” و”ماكنزي”.. خطوة جديدة لتمكين القيادات التنفيذية بالذكاء الاصطناعي

في إطار توجهٍ متسارع نحو الإدارة الذكية، أعلنت شركة “إنسبشن” – إحدى شركات مجموعة “جي 42” – شراكةٍ إستراتيجية مع شركة “ماكنزي آند كومباني” العالمية، تهدف إلى تعزيز كفاءة القيادات التنفيذية ومجالس الإدارة عبر توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية.

وجاء الإعلان خلال فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” في دبي، حيث أكدت الشركتان التزامهما بدعم المؤسسات في تحقيق أداء أكثر فاعلية واستعداد أكبر لمتطلبات المستقبل.

تحالف ثلاثي يجمع الخبرة التقنية والاستشارية

تتعاون في هذا التحالف كلٌّ من “إنسبشن” بخبرتها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، و”ماكنزي” برؤيتها الاستشارية العميقة، و”كوانتوم بلاك” – الذراع التقنية التابعة لماكنزي – بقدراتها على تصميم الحلول الذكية وتنفيذها.

ويُركّز التعاون على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين صنع القرار المؤسسي وتحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس.

أربعة محاور رئيسية للشراكة

تستند الشراكة إلى أربعة محاور أساسية، وهي:

ابتكار حلولٍ ذكية تُسهم في رفع كفاءة القيادات ومجالس الإدارة.

تحويل استثمارات المؤسسات في الذكاء الاصطناعي إلى قيمة حقيقية قابلة للقياس.

تعزيز الذكاء الاصطناعي السيادي عبر حلول آمنة تحافظ على البيانات داخل الدولة.

تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي وتقليل المخاطر التشغيلية بدعم من خبرات الطرفين.

استجابة للتحديات العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى تقرير “ماكنزي” السنوي حول “حالة الذكاء الاصطناعي”، الذي أشار إلى أن الكثير من المؤسسات حول العالم لم تحقق بعد الأثر المؤسسي المنشود من هذه التقنيات.

وتهدف الشراكة إلى نقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى مرحلة التطبيق العملي المؤسسي الذي يدعم النمو المستدام ويعزز جاهزية المؤسسات للتحوّل الرقمي.

نحو حقبة جديدة من الإدارة الذكية

أكد قادة الشركتين أن الشراكة بين “إنسبشن” و”ماكنزي” تشكّل تحولًا نوعيًا في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية، من خلال دمج الرؤية الإستراتيجية بالخبرة التقنية لتصميم حلولٍ ذكية تعزّز كفاءة المؤسسات وجاهزيتها المستقبلية، وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح القوة الدافعة لإعادة تشكيل الصناعات عالميًا، وأن هذا التحالف سيساعد المؤسسات على الانتقال من التكيّف مع الرقمنة إلى قيادتها بفاعلية.

وتُجسّد هذه الشراكة بين “إنسبشن” و”ماكنزي” تحولًا إستراتيجيًا في علاقة المؤسسات بالذكاء الاصطناعي، إذ لا يُنظر إليه كأداة دعم فني فحسب، بل كمكوّن جوهري في منظومة اتخاذ القرار وقيادة التحوّل المؤسسي.

ومن المتوقع أن تُحدث نتائج هذا التحالف أثرًا واسعًا في قطاعات الأعمال والحكومة، خاصةً في المنطقة التي تتجه بخطى متسارعة نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي السيادي، وتحقيق الاستقلالية الرقمية.