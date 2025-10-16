“النفق البيومتري” و “منظومة المخالفات الذكية”.. أحدث ابتكارات شرطة دبي لتعزيز أمن المدينة 

لترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الجهات الشرطية تطورًا وابتكارًا في العالم، عرضت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 مجموعة من مشاريعها التقنية الرائدة، التي تساهم في الارتقاء بمستوى الأمن والسلامة العامة في المدينة الذكية، ومن أبرزها مشروع “النفق البيومتري” ومنظومة “المخالفات الذكية” التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرفع كفاءة العمليات الشرطية.

“النفق البيومتري”.. بصمة حركية فريدة لدعم التحقيقات الجنائية

كشفت شرطة دبي عن مشروع “النفق البيومتري” الذي يمثل نقلة نوعية في عالم الأدلة الجنائية؛ إذ يُستخدم لقياس الحركات الجسدية للشخص الذي يعبر من خلاله، ويوثقها مباشرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام التعلم الآلي، كبصمة حركية مُعتمدة تُساهم في تعرف هوية الشخص من خلال طريقة سيره.

وأوضح المقدم الدكتور حمد منصور العور، مدير المشروع، أن هذا الابتكار في مرحلة البحث والتطوير حاليًا، ويُسهم في مساعدة الخبراء في تعرف هوية الأشخاص من خلال قياسات دقيقة لحركاتهم الجسدية. ويسجل النفق البصمة الحركية لكل شخص خلال خمس ثوانٍ فقط من دخوله إليه، ويتم ذلك عبر تحليل تفاصيل طريقة المشي، وحركة المفاصل، والخصائص الجسدية الفريدة، مثل: تأثيرات القدم المسطحة وغيرها من السمات الفردية.

ويعتمد نظام التشغيل الخاص بالنفق على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدمج البصمة الحركية مع بصمات الوجه والأذن والقياسات الجسدية الأخرى، مما يعزز دقة الأدلة الجنائية، خاصة في القضايا التي يصعب فيها تعرف هوية المشتبه به بالوسائل التقليدية.

منظومة المخالفات الذكية.. رقابة مرورية دون تدخل بشري

عرضت شرطة دبي أيضًا المعرض منظومة “المخالفات المرورية الذكية المتكاملة”، التي تعمل بنحو آلي بالكامل دون تدخل بشري، وترصد خمسة أنواع من المخالفات المرورية، مع تقديم تحليلات فورية لمستوى الالتزام على الطرق.

وصرّح الملازم المهندس أحمد الحمادي أن المنظومة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الميداني في العمليات الشرطية، وتحسين جودة القرارات المرورية من خلال أتمتة الإجراءات الميدانية وتحرير الموارد البشرية لأداء مهام إستراتيجية أخرى. وأضاف أن هذه المنظومة تعزز العدالة والكفاءة في تسجيل المخالفات، وتدعم أهداف دبي في أن تكون مدينة ذكية وآمنة.

من جانبها، أوضحت ريم محمد أحمد أن المنظومة ترصد مخالفات محددة تشمل:

عدم ارتداء حزام الأمان.

الانشغال بالهاتف في أثناء القيادة.

عرقلة حركة السير.

الوقوف في منتصف الطريق دون مبرر.

عدم ترك مسافة أمان كافية.

كما توفر المنظومة بثًا حيًا لبيانات المركبات والمخالفات المسجلة، مع إحصاءات دقيقة حسب الساعة واليوم والسنة، مما يمكّن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى بيانات محدثة، وتدعم عمليات التخطيط المروري الذكي وتعزيز سرعة الاستجابة.

ريادة شرطية في توظيف الذكاء الاصطناعي

من خلال هذه المشاريع المبتكرة، تواصل شرطة دبي ترسيخ ريادتها في توظيف التقنيات المتقدمة لدعم منظومة الأمن والسلامة العامة، وتعزيز جاهزيتها في التصدي للتحديات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مدينة آمنة وذكية ومستدامة.