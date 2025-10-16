“المحور الأخضر”.. منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات البيئية من “الفجيرة للبيئة”

في خطوة تعزز من مكانة إمارة الفجيرة في مجال الاستدامة البيئية والتحول الرقمي، أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة إطلاق منصتها الرقمية الديناميكية الموحدة للبيانات (UDP) والمعروفة باسم “المحور الأخضر” (Green Hub) وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، تحت مظلة حكومة الفجيرة. وتُمثل هذه المنصة قفزة نوعية نحو بناء منظومة بيئية ذكية تعتمد على البيانات في دعم السياسات واتخاذ القرار.

منصة متكاملة لإدارة وتحليل البيانات البيئية

تُعد منصة (UDP) نظامًا مركزيًا متطورًا يهدف إلى تكامل وإدارة وتحليل البيانات البيئية لحظيًا وعلى مدار الساعة. وتعمل المنصة من خلال ربط مباشر مع مختلف أنظمة المراقبة البيئية، وتقديم واجهة موحدة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وتُمكن هذه المنصة الفرق البيئية من رصد وتحليل مؤشرات جودة الهواء، ومياه البحر، والطقس، والتربة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، إضافة إلى إدارة النفايات الخطرة، مما يعزز سرعة الاستجابة لأي تغييرات بيئية.

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة منصتها الرقمية الديناميكية الموحدة للبيانات (UDP)، والمعروفة باسم المحور الأخضر (Green Hub)، وذلك ضمن مشاركتها للعام الرابع على التوالي في النسخة الـ 45 من فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025” ضمن جناح حكومة الفجيرة.

تُعد المنصة نقلة نوعية في مجال التحول… pic.twitter.com/CX1Bz9IdWz — هيئة الفجيرة للبيئة (@fuj_environment) October 16, 2025

مركز بيانات ضخم لدعم اتخاذ القرار

تهدف المنصة إلى مركزية البيانات البيئية الضخمة؛ مما يعزز دقة وكفاءة اتخاذ القرار. كما توفر لوحات تحكم تفاعلية وسهلة الاستخدام تُظهر البيانات والتحليلات اللحظية؛ مما يتيح للفرق المختصة اتخاذ إجراءات استباقية ودعم صياغة سياسات بيئية مستدامة تتماشى مع متطلبات التنمية.

خدمات رقمية متقدمة للمتعاملين والشركاء

تتيح المنصة الجديدة خدمات إلكترونية تمكّن المتعاملين والشركاء من الوصول إلى المعلومات البيئية بسهولة وشفافية؛ مما يساهم في تعزيز مشاركة المجتمع والجهات ذات العلاقة في دعم جهود حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.

رؤية مستقبلية نحو التحول الرقمي البيئي

أكدت أصيلة عبد الله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن إطلاق المنصة يعكس رؤية الهيئة في تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مشاريعها البيئية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية حكومة الفجيرة للتحول الرقمي، وتعزز مكانة الفجيرة كمحطة رائدة في تطوير حلول بيئية مبتكرة قائمة على البيانات، بما يساهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

مقتطفات اليوم الثالث من مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2025 والذي شهد توقيع اتفاقية مع بلدية الفجيرة واطلاق المنصة الديناميكية الموحدة للبيانات “UDP” Insight of the third day of our participation in GITEX Global 2025, that witnessed the signing of an MOU with Fujairah Municipality… pic.twitter.com/7hwNk5gdFJ — هيئة الفجيرة للبيئة (@fuj_environment) October 15, 2025