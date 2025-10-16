“التحليل الذكي للصحة السكانية”.. أبوظبي تطلق أول توأم رقمي ذكي عالميًا لإدارة الصحة والوقاية الاستباقية

في خطوة رائدة نحو بناء منظومة صحية أكثر استباقية وذكاءً، أطلقت (دائرة الصحة – أبوظبي)، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، منصة (التحليل الذكي للصحة السكانية)، وذلك خلال مشاركتها في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمُقام حاليًا في دبي.

وتُعدّ هذه المنصة هي الأولى من نوعها عالميًا في إدارة صحة السكان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تُجسّد تحولًا جذريًا في فلسفة الرعاية الصحية، إذ تنقل الرعاية الصحية من التركيز العلاجي إلى نهج وقائي استباقي، لترسخ مكانة أبوظبي مركزًا متقدمًا للابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الإستراتيجي مع مايكروسوفت، لترسخ المكانة الرائدة لأبوظبي كحاضنة للابتكار الذي يهدف إلى إطالة متوسط العمر الصحي وتعزيز جودة الحياة.

التوأم الرقمي.. رؤية شاملة ولحظية لصحة سكان أبوظبي:

تعتمد منصة (التحليل الذكي للصحة السكانية) على بناء توأم رقمي موحّد لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة، ويُغذى هذا التوأم ببيانات من مصادر متعددة تشمل: السجلات السريرية، والبيانات البيئية، وتلك المرتبطة بأنماط الحياة.

ويعمل هذا التوأم الرقمي كمرآة لحظية وشاملة لصحة المجتمع، مانحًا صُنّاع القرار الصحيين القدرة على التحول الجذري نحو الاستباقية، فهو يتيح اكتشاف المخاطر الصحية مبكرًا، والتنبؤ بالمنعطفات المستقبلية للتوجهات الصحية، ومحاكاة فعالية التدخلات قبل تطبيقها على أرض الواقع.

ويرتكز عمل المنصة على محورين رئيسيين، وهما: التنبؤ العميق، وتوفير خطط وقائية وعلاجية قائمة على الأدلة، ومصممة خصوصًا لتلائم النسيج الديموغرافي والصحي الفريد لأبوظبي، فمن خلال الجمع بين التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المكانية، تدعم المنصة اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتوجه الموارد الصحية بأعلى كفاءة لتعزيز قدرة الإمارة على التدخل الفوري.

وتسعى هذه الإمكانات المتمثلة في التنبؤ بالمخاطر ومحاكاة المستقبل والتدخل المستهدف، جميعها إلى إطالة متوسط العمر الصحي، وتعميق الرعاية الوقائية، لضمان حياة صحية مديدة لجميع سكان أبوظبي.

تحدثنا سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي عن منصة التحليل الذكي للصحة السكانية الأولى من نوعها في العالم، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2025, بهدف التنبؤ بالمخاطر الصحية ومحاكاة التدخلات قبل تنفيذها، بما يسهم في بناء منظومة صحية ذكية. pic.twitter.com/o1b2HtAmjs — دائرة الصحة – أبوظبي (@DoHSocial) October 15, 2025

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن إطلاق المنصة يمثل بداية عصر جديد للحياة الصحية المديدة، حيث تتقاطع البيانات والوقاية والابتكار لبناء مجتمعات أكثر صحة وجودة حياة أفضل.

وأشارت إلى أن المبادرة تعكس دور أبوظبي الريادي في إعادة تعريف إمكانات النظم الصحية عندما تُبنى على رؤى مدعومة بالبيانات والتقنيات المتقدمة.

تعاون إستراتيجي مع مايكروسوفت:

جاء تطوير المنصة ثمرة شراكة إستراتيجية بين دائرة الصحة – أبوظبي وشركة مايكروسوفت، بهدف إدماج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في صميم عملية اتخاذ القرار الصحي.

وقال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات: “تمثل المنصة علامة فارقة في تعزيز الصحة العامة، إذ تسهم في تقديم رعاية صحية استباقية وشخصية من خلال الكشف المبكر عن المخاطر وتعزيز فعالية برامج الوقاية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ومتوسط العمر الصحي للسكان”.

تركيز مبدئي على السمنة والسرطان:

ستركّز المنصة في مرحلتها الأولى على السمنة والسرطان، عبر تطوير تدخلات مبكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات التنبئية للحد من انتشار هذه الأمراض وتعزيز برامج الوقاية المجتمعية.

ويتجاوز إطلاق المنصة كونه تحديثًا تقنيًا ليصبح نقطة تحول إستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، إذ تسعى المنصة، عبر التنبؤ بالمخاطر والمحاكاة المكانية، إلى إطالة متوسط العمر الصحي للسكان وتمكينهم من التمتع بحياة مديدة، كما تساعد المنصة في اتخاذ قرارات أكثر دقة وذكاءً، مما يعزز تخصيص الموارد الصحية بكفاءة ويسهم في تعزيز قدرة الإمارة على التدخُّل المبكر.

أبوظبي تقود مستقبل الرعاية الصحية الذكية:

يرسخ إطلاق منصة (التحليل الذكي للصحة السكانية) المكانة الرائدة لأبوظبي كحاضنة للابتكار في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال وضع الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في صميم اتخاذ القرار، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي المضي بدورها القيادي عالميًا، وتقدم نموذجًا ملهمًا لكيفية استخدام البيانات لصياغة مستقبل أكثر صحة ومرونة للجميع.