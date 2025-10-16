“البوابات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي”.. نظام جديد من بلدية عجمان لتعزيز الرقابة في مواقع الكسارات

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تطوير منظومة بوابات ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع الكسارات بالإمارة. وجاء الإعلان ضمن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2025؛ مما يمثل خطوة نوعية نحو التحول الرقمي.

نظام موحد للرقابة والتحصيل والامتثال

يُعد هذا المشروع الأول من نوعه في إمارة عجمان؛ إذ يجمع بين المراقبة الآلية والتحصيل الرقمي والامتثال التنظيمي في نظام واحد متكامل. وتعتمد البوابات الذكية على كاميرات متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفع الرقمي لتوفير مراقبة لحظية دقيقة لحركة المركبات في مواقع الكسارات؛ مما يعزز السلامة التشغيلية ويرفع مستوى الامتثال للمعايير البيئية.

شراكة إستراتيجية لتسريع التحول الرقمي

وقّعت الدائرة عقد تعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” لتطبيق منظومة البوابات الذكية في مواقع الكسارات.

وأكد عبدالرحمن النعيمي المدير العام لبلدية عجمان أن هذا المشروع يشكّل نقلة نوعية في أساليب الرقابة والإشراف على مواقع الكسارات، موضحًا أن البوابات الذكية ستساهم في تنظيم العمليات التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير البيئية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدائرة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وتعزيز مكانة عجمان كمدينة ذكية رائدة.

من جانبه، عبّر فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة “دو” عن اعتزاز الشركة بالشراكة مع بلدية عجمان، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التزام “دو” بدعم خطط التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الذكية في الدولة. وأوضح أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

رؤية مستقبلية لمدينة أكثر ذكاءً واستدامة

أكدت دائرة البلدية والتخطيط أن توقيع العقد يأتي ضمن خططها لتسريع وتيرة التحول الرقمي في خدماتها وتعزيز حوكمة العمل البلدي، بما ينسجم مع رؤيتها لمدينة مستدامة توفر جودة حياة عالية للمجتمع، وتدعم تطلعات عجمان نحو مستقبل حضري أكثر ذكاءً وابتكارًا.