“الاتحاد للماء والكهرباء” أول جهة خدماتية تعتمد منصة “وين” الرقمية للفواتير والإشعارات

في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الآمن في دولة الإمارات، وسعيًا لتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين، أعلنت “الاتحاد للماء والكهرباء” اعتمادها الرسمي لمنصة “وين” — صندوق البريد الرقمي لدولة الإمارات — وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 المقام حاليًا في دبي. وبذلك، تصبح الشركة أول جهة خدماتية على مستوى الدولة تنضم إلى هذه المنصة الوطنية المتقدمة.

قناة رقمية آمنة وموثوقة

ستتيح منصة “وين” لمتعاملي “الاتحاد للماء والكهرباء” استلام الفواتير والإشعارات عبر حسابهم الشخصي المرتبط بالهوية الرقمية “UAE PASS”، بما يضمن وصول جميع المراسلات من جهات رسمية موثوقة فقط، بعيدًا عن مخاطر الرسائل الاحتيالية أو العشوائية.

كما توفر المنصة للمستخدمين خزانة رقمية موحدة ودائمة للاحتفاظ بجميع الفواتير والمراسلات بنحو آمن وسهل الوصول.

تعزيز تجربة المتعاملين ودعم الاقتصاد الرقمي

أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ “الاتحاد للماء والكهرباء”، أن اعتماد منصة “وين” يأتي ضمن جهود الشركة لتبني أحدث الحلول التقنية التي تسهّل للمتعاملين الوصول إلى خدماتهم. وقال: “نحرص دائمًا على تقديم تجربة رقمية آمنة وسلسة لمتعاملينا، ومن خلال منصة (وين) سيتمكن الجميع من استلام فواتيرهم وإشعاراتهم بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان”. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بدعم مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.

منصة وطنية تعزز الثقة وتسهّل حياة الناس

من جانبه، أوضح طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لشركة “سفن إكس (7X)” المطوِّرة للمنصة، أن “وين” صُممت لتكون قناة مركزية موثوقة للمراسلات الرقمية في الدولة، مضيفًا:

“انضمام الاتحاد للماء والكهرباء إلى المنصة يعزز ثقة المستخدمين ويمنحهم تجربة آمنة ومريحة لإدارة فواتيرهم، وهو نموذج لتأثير التحول الرقمي في تحسين حياة الأفراد وتعزيز مكانة الإمارات في مجال الخدمات الذكية”.

نحو مستقبل رقمي أكثر أمانًا وابتكارًا

يمثل اعتماد “الاتحاد للماء والكهرباء” لمنصة “وين” خطوة إستراتيجية تساهم في بناء منظومة رقمية متكاملة في الإمارات، ترتكز على الأمان، والكفاءة، والابتكار، بما يواكب رؤية الدولة في التحول الرقمي الآمن.