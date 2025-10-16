اتصال بلا انقطاع في عرض البحر.. “دو” تطلق مع “إلكوم” حقبة جديدة من الاتصالات البحرية في الإمارات

أعلنت شركة “دو” شراكة إستراتيجية مع “إلكوم” – المُوزّع المعتمد لشبكة “ستارلينك” العالمية – لتطوير حلول الاتصالات البحرية من الجيل التالي، وتوفير خدمات اتصال فائقة السرعة للسفن واليخوت والمنشآت العاملة في أعالي البحار.

وجاء الإعلان خلال معرض “جيتكس جلوبال 2025” في دبي، حيث كشفت “دو” عن منظومة اتصالات بحرية مبتكرة تجمع بين شبكات الجيل الخامس الأرضية وتقنية الأقمار الصناعية المنخفضة المدار (LEO) من “ستارلينك”، لتُمكّن العملاء من الانتقال السلس بين الشبكتين والحفاظ على اتصال دائم ومستقر في البيئات البحرية المعزولة.

تغطية شاملة تُنهي عزلة أعالي البحار

تُعد هذه الشراكة قفزة نوعية في مجال الاتصالات البحرية، إذ تتيح للسفن والمواني وعمليات النفط والغاز واليخوت التجارية والخاصة الوصول إلى إنترنت عالي السرعة وخدمات صوتية ورسائل نصية حتى في المناطق البعيدة عن اليابسة.

وتستند المنظومة إلى تقنية المدار الأرضي المنخفض التي تُوفّر زمن استجابة منخفضًا للغاية، مما يتيح إدارة العمليات البحرية في الوقت الفعلي، ويُعزز الكفاءة التشغيلية للأساطيل البحرية.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”: “إن إبرام الشراكة مع (إلكوم) يُشكّل محطة بارزة في جهود (دو) لتوسيع نطاق خدماتها إلى مناطق كانت خارج تغطية الاتصال التقليدي. إن هذه الخطوة تُجسّد التزامنا بابتكار حلول تدعم مستقبل الاتصالات البحرية، وتمكّن من استكشاف آفاق جديدة في التحول الرقمي”.

ومن جانبه، قال عبد الله سيف الشعفار، المدير التنفيذي في “إلكوم”: “إن تعاوننا مع (دو) يُعيد تعريف مفهوم الاتصال البحري. فكما تُسهّل (دو) التواصل على اليابسة، نسعى نحن لتوفير التجربة ذاتها في البحر، حيث يُمكن للطواقم البحرية وركاب السفن الآن التمتع بخدمات الاتصال كما لو كانوا في المدن”.

وأوضح الشعفار أن التعاون مع “دو” سيُسهم في تمكين البنية التحتية الرقمية للقطاع البحري، بما يعزز تنافسية الإمارات كمركز رئيسي للخدمات البحرية في المنطقة.

تحوّل إستراتيجي للقطاع البحري الإماراتي

تأتي هذه الشراكة في وقتٍ يشهد فيه القطاع البحري العالمي إقبالًا متزايدًا على حلول اتصال موثوقة لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفاهية الطواقم وضمان استمرارية الأعمال.

وبفضل الجمع بين خبرة “دو” في شبكات الاتصالات المتقدمة وحلول “إلكوم” المعتمَدة من “ستارلينك”، بات بإمكان الإمارات قيادة التحول الرقمي في البنية التحتية البحرية، مما يدعم الاقتصاد الأزرق الوطني، ويُعزّز جاهزية المواني والسفن الذكية في المستقبل.

وبذلك تُرسّخ “دو” و”إلكوم” موقع الإمارات في طليعة الدول التي تنقل الاتصالات إلى آفاق جديدة تمتد من البر إلى البحر.