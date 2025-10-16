إطلاق منصة “الذكاء الاصطناعي في صندوق”.. أبوظبي تقود حكومة المستقبل

في خطوة غير مسبوقة تؤكد ريادتها العالمية في مجال التحول الرقمي والحوكمة الذكية، أطلقت حكومة أبوظبي منصة (الذكاء الاصطناعي في صندوق)، التي تتيح لموظفي الجهات الحكومية تطوير حلول ذكية دون الحاجة إلى أي خبرة برمجية، وذلك على هامش فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمُقام حاليًا في دبي.

وتُعدّ منصة (الذكاء الاصطناعي في صندوق) مبادرة رائدة لا تتطلب كتابة الأكواد البرمجية، وتهدف إلى تمكين جميع موظفي الجهات الحكومية من تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بسهولة فائقة.

ويدعم هذا التوجه رؤية أبوظبي الطموحة بأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ضمن نهج شمولي يجمع بين التمكين البشري والاستدامة.

“الذكاء الاصطناعي في صندوق”.. الشمول الرقمي بلا أكواد:

تُمثل منصة (الذكاء الاصطناعي في صندوق)، التي طُورت بالتعاون مع منصة (UnifyApps)، جوهر إستراتيجية أبوظبي للشمول الرقمي. وتهدف إلى:

تمكين الموظفين: تهدف المنصة إلى تمكين جميع موظفي حكومة أبوظبي من تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها دون الحاجة إلى خبرة سابقة في البرمجة.

تهدف المنصة إلى تمكين جميع موظفي حكومة أبوظبي من تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها دون الحاجة إلى خبرة سابقة في البرمجة. التطبيق الواسع: ستُطبق المبادرة في جميع الجهات الحكومية في الربع الثاني من عام 2026، مما يُحدث نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع.

ستُطبق المبادرة في جميع الجهات الحكومية في الربع الثاني من عام 2026، مما يُحدث نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع. نقلة نوعية في الخدمات: تهدف المبادرة إلى ضمان امتلاك كافة الموظفين الأدوات التي تمكّنهم من بناء حلول ذكية تخدم المجتمع.

وتعليقًا على ذلك؛ قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: “نسعى إلى تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن الشمول الرقمي لكافة الموظفين، ليمتلكوا الأدوات التي تمكِّنهم من بناء حلول ذكية تخدم المجتمع”.

ولدعم مبادرة التمكين الرقمي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي، شراكات جديدة في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي مع شركتي أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وأوراكل لتطوير برامج تدريبية متخصِّصة في مجالات الأمن السيبراني وإدارة البيانات، ضمن منصة التعلُّم والتطوُّر المهني “طموح 2.0”.

نهج التحول الشمولي:

لا يقتصر الإعلان على تمكين الموظفين، بل يمتد ليشمل البنية التحتية والخدمات الذكية، مما يبرز نهج أبوظبي الشمولي، إذ أعلنت دائرة الطاقة – أبوظبي ثلاث شراكات جديدة، منها: شراكات في مجال الطاقة النظيفة مع شركة جوجل، لتعزيز التحوّل الرقمي ببنية تحتية مستدامة تدعم جهود الإمارة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما أعلنت منصة (تم 4.0) إضافة فئتين جديدتين من الخدمات، ليتجاوز الإجمالي 1,100 خدمة حكومية وخاصة متكاملة. وشملت الإضافات إدماج خدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يمكّن المستخدمين من إدارة محافظهم الاستثمارية والوصول إلى بيانات السوق مباشرة، إضافة إلى خدمات شاملة لتعليم القيادة.

أبوظبي تقود حكومة المستقبل:

تُبرِز الشراكات والمبادرات النوعية التي أُعلِنت خلال معرض (جيتكس جلوبال 2025) رؤية أبوظبي الطموحة في التحوُّل نحو أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي. ويعتمد هذا النهج المتكامل على ثلاثة محاور رئيسية:

تمكين الموارد البشرية عبر منصة (الذكاء الاصطناعي في صندوق).

تطوير بنية تحتية مستدامة مدعومة بشراكات عالمية.

تقديم خدمات ذكية متكاملة عبر منصة (تم 4.0).

ويضمن هذا التكامل أن تكون الحوكمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً واستجابةً واستدامةً، مما يرسخ مكانة أبوظبي كنموذج عالمي ملهم لحكومة المستقبل.