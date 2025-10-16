آبل تطرح Apple Vision Pro بمعالج M5.. نقلة كُبرى في عالم الحوسبة المكانية والذكاء الاصطناعي

كشفت آبل النقاب عن أحدث جيل من نظارته الرائدة Apple Vision Pro، المزودة بمعالج M5 التي تُعد أقوى معالج في تاريخ الشركة للحوسبة المكانية. ويجمع الجهاز الجديد بين الذكاء الاصطناعي المتطور وأداءٍ فائقٍ السرعة وتصميم هندسي يعيد تعريف الراحة، ليضع المستخدم في قلب تجربة رقمية غامرة تمتد من الترفيه إلى الإنتاجية.

ويُعد هذا الإصدار قفزة تقنية جديدة في مسار آبل نحو تطوير بيئة واقع مختلط أكثر ذكاءً وتفاعلًا مع المستخدم، إذ يمكن حجز الجهاز الآن عبر الموقع الرسمي، على أن يتوفر في الأسواق بدءًا من 22 أكتوبر.

قوة في الأداء مع أداء معالج M5

يُشكّل معالج M5 قلب Vision Pro الجديد، إذ صُنّع بتقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومترات، وتضم 10 نوى معالجة مركزية، و 10 نوى رسومات تدعم تتبّع الأشعة المسرّع، مما يمنح المستخدم أداءً أسرع بنسبة كبيرة عبر النظام.

بفضل هذه البنية المتطورة، تُنفَّذ المهام المعقدة وتُشغَّل التطبيقات والألعاب بدقة وسرعة غير مسبوقة، في حين ترتقي جودة الصور والنصوص عبر شاشات micro-OLED المخصصة بنسبة قدرها 10% عن الجيل السابق، مما يُنتج وضوحًا بصريًا مذهلًا وتفاصيل دقيقة في الإضاءة والظلال.

وتسمح شريحة M5 برفع معدل التحديث إلى 120 هرتزًا لتقليل ضبابية الحركة وتحقيق تجربة أكثر سلاسة، خاصةً في أثناء استخدام شاشة ماك الافتراضية أو مشاهدة مقاطع الفيديو الغامرة. وتدعم البطارية الجديدة حتى 3 ساعات من تشغيل الفيديو، مما يجعل الجهاز مثاليًا للاستخدام المتنقل أو لمدد العمل الطويلة.

وفي تصريح رسمي، قال بوب بورتشرز، نائب رئيس تسويق المنتجات حول العالم في آبل: “بفضل الأداء المذهل لشريحة M5، يوفر Apple Vision Pro الجديد معيارًا جديدًا لما هو ممكن في عالم الحوسبة المكانية، حيث يجمع بين السرعة الفائقة والراحة المدهشة والتجارب الغامرة”.

راحة قصوى بتصميم الحزام الثنائي المغزول

أعادت آبل تصميم حزام الجهاز بالكامل لتوفير أعلى مستويات الراحة والتوازن عبر ما تسميه “الحزام الثنائي المغزول”، وهو نسيج ثلاثي الأبعاد يتميز ببنية مضلعة مزدوجة تمنح تهوية مرنة وتوزيعًا متوازنًا للوزن.

وعززت آبل الحزام بمواد مرنة من التنغستن لزيادة الثبات، مع قرص إحكام مزدوج الوظيفة يسمح بتعديل دقيق لمقاس الرأس.

يتوفر الحزام الجديد بعدة مقاسات ويمكن شراؤه بشكل منفصل، وهو متوافق مع الجيل السابق من Vision Pro، في خطوة تؤكد حرص آبل على استدامة تجربة المستخدم عبر الأجيال.

تجارب مكانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يأتي الجهاز بنظام visionOS 26 الذي يُقدّم تحسينات واسعة في واجهة الاستخدام وتجارب الواقع المختلط. فمن خلال Apple Intelligence، بات بإمكان المستخدمين إنشاء شخصيات رقمية أكثر واقعية، وتحويل الصور إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد تفاعلية، وتشغيل فيديوهات بزاوية قدرها 180 درجة و 360 درجة عبر تطبيقات مثل سفاري.

ويتيح النظام أيضًا أدوات ذكية تظهر في كل مرة يتم فيها ارتداء الجهاز، مثل التحقق من الوقت أو تشغيل الموسيقى أو متابعة الطقس، لتندمج بسلاسة مع المساحة المحيطة بالمستخدم.

عالم واسع من التطبيقات والمحتوى

يضم متجر “آب ستور” الآن أكثر من مليون تطبيق متوافق مع Vision Pro، إلى جانب أكثر من 3,000 تطبيق مخصص لنظام visionOS.

ويمكن للمستخدمين تصميم منازلهم، واستكشاف مواقع سياحية عالمية، أو حتى تحويل مساحتهم إلى قبة فلكية رقمية عبر تطبيقات مثل HomeByMe و Space Vision.

أما المحتوى الترفيهي، فقد أضافت Apple صيغة Apple Immersive Video التي تنقل الأفلام والمسلسلات إلى مستوى جديد من التفاعل البصري، مع تعاونات مرتقبة مع BBC و Red Bull و HYBE و Audi F1 لإنتاج محتوى ثلاثي الأبعاد حصري.

ألعاب غامرة وتكامل احترافي

تفتح شريحة M5 الباب أمام جيل جديد من الألعاب الغامرة، مع دعم لوحدات التحكم الشهيرة مثل PlayStation VR2 Sense و Sony DualSense.

ويتيح الجهاز تتبعًا للحركة عالي الأداء ضمن ست درجات حرية، ودعمًا للاهتزاز والتفاعل الحسي الدقيق، مما يجعل الألعاب المكانية مثل Control و Glassbreakers أكثر واقعية من أي وقت مضى.

وأما على صعيد الإنتاجية، فيستفيد المحترفون من تطبيقات مثل Pixelmator و Keynote و JigSpace لتصميم العروض التفاعلية وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه.

وتعتمد مؤسسات كبرى مثل Porsche و CAE و UC San Diego Health على Vision Pro لتدريب الطيارين، وتخصيص السيارات، وتحسين دقة التصوير الطبي الثلاثي الأبعاد.

التزام بيئي شامل

تماشيًا مع إستراتيجية “Apple 2030” الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل، صُنع جهاز Vision Pro من الألمنيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها بنسبة قدرها 100%.

ويأتي التغليف من ألياف ورقية قابلة لإعادة التدوير بالكامل، تأكيدًا على التزام آبل بدمج الابتكار بالتنمية المستدامة.