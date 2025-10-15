“نافس”.. تطبيق جديد للخدمات الوظيفية والتدريبية في الإمارات

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 – أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – إطلاق تطبيق «نافس» الذكي للهواتف المحمولة. ودعا الباحثين عن فرص التدريب والتوظيف في القطاع الخاص إلى تحميل التطبيق الذكي من متجر جوجل بلاي أو آب ستور للاستفادة من المزايا الرقمية المتقدمة التي يوفرها.

كل ما تحتاجه من #نافس، صار أقرب إليك!.​ روبوت دردشة ذكي يجيب على اسئلتكم بسرعة وبأسلوب حواري سلس. وفي أي وقت، يمكنك الانتقال للتحدث مع موظف خدمة المتعاملين. تواصل معنا عبر روبوت الدردشة.​ نافس.. أكثر ذكاءً! pic.twitter.com/0ZhyVTWbuw — Nafis | نافس (@NAFIS_UAE) October 14, 2025

منصة ذكية للخدمات الوظيفية والتدريبية

يُعدّ تطبيق “نافس” الذكي منصة رقمية متكاملة تمكّن المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص أو الباحثين عن فرص وظيفية من الوصول بسهولة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية، وتشمل:

متابعة الفرص الوظيفية المتاحة.

استكشاف البرامج التدريبية.

الاطلاع على البيانات المالية الشخصية.

تتبع حال الطلبات الفورية.

استلام الإشعارات والتحديثات المخصصة.

كما يتيح التطبيق إدارة الملف الشخصي والمستندات بسهولة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع مركز خدمة المتعاملين.

"نافس"… صار أقرب لك من أي وقت مضى!​

أطلقنا تطبيق #نافس الذكي خلال مشاركتنا في جيتكس2025، ليكون بوابتك الأسرع والأسهل للوصول إلى الفرص والخدمات التي يقدمها نافس. فرص عمل، برامج تدريب، حلول رقمية… جميعها في متناول يدك، أينما كنت وفي أي وقت. ​ حمّل التطبيق الآن وابدأ رحلتك. pic.twitter.com/BZkvKZjwnR — Nafis | نافس (@NAFIS_UAE) October 14, 2025

روبوت دردشة ذكي لخدمة المستخدمين

يتضمن “نافس” روبوت دردشة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقدم إجابات دقيقة وتفاعلية عن استفسارات المستخدمين، ويتيح لهم إمكانية التحدث مباشرة مع موظف خدمة المتعاملين في أي وقت؛ مما يضمن تجربة تواصل سلسة وسريعة.

