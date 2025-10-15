الأخبار التقنيةبرامج وتطبيقات

“نافس”.. تطبيق جديد للخدمات الوظيفية والتدريبية في الإمارات

15 أكتوبر 2025آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025
دقيقة واحدة
"نافس".. تطبيق جديد للخدمات الوظيفية والتدريبية في الإمارات

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 – أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – إطلاق تطبيق «نافس» الذكي للهواتف المحمولة. ودعا الباحثين عن فرص التدريب والتوظيف في القطاع الخاص إلى تحميل التطبيق الذكي من متجر جوجل بلاي أو آب ستور للاستفادة من المزايا الرقمية المتقدمة التي يوفرها.

منصة ذكية للخدمات الوظيفية والتدريبية

يُعدّ تطبيق “نافس” الذكي منصة رقمية متكاملة تمكّن المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص أو الباحثين عن فرص وظيفية من الوصول بسهولة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية، وتشمل:

  • متابعة الفرص الوظيفية المتاحة.
  • استكشاف البرامج التدريبية.
  • الاطلاع على البيانات المالية الشخصية.
  • تتبع حال الطلبات الفورية.
  • استلام الإشعارات والتحديثات المخصصة.

كما يتيح التطبيق إدارة الملف الشخصي والمستندات بسهولة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع مركز خدمة المتعاملين.

روبوت دردشة ذكي لخدمة المستخدمين

يتضمن “نافس” روبوت دردشة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقدم إجابات دقيقة وتفاعلية عن استفسارات المستخدمين، ويتيح لهم إمكانية التحدث مباشرة مع موظف خدمة المتعاملين في أي وقت؛ مما يضمن تجربة تواصل سلسة وسريعة.

الوسوم
15 أكتوبر 2025آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025
دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى