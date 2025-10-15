من قلب دبي إلى مدينة المستقبل.. “جيتكس” و”جلفود” ينتقلان إلى مركز دبي للمعارض في إكسبو 2026

في خطوة إستراتيجية تؤكد المكانة الريادية لدبي كمركز عالمي للاقتصاد والابتكار، أعلن مركز دبي التجاري العالمي – الجهة المسؤولة عن تنظيم أبرز الفعاليات المؤثرة عالميًا – رسميًا انتقال اثنتين من أكبر الفعاليات العالمية إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي بدءًا من عام 2026، وهما: (جيتكس جلوبال)، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، و(جلفود)، أضخم فعالية عالمية لتوريد الأغذية والمشروبات.

يأتي نقل معرض (جيتكس جلوبال) عملًا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ولا يمثل الانتقال مجرد تغيير في الموقع الجغرافي، بل هو نقلة إستراتيجية تتماشى مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويهدف إلى توفير منصة مستقبلية متكاملة مصممة لدعم النمو الهائل للتجارة العالمية وتسريع الابتكار في قطاعي التكنولوجيا والأغذية.

“جيتكس” ينتقل إلى ديسمبر ليتكامل مع ذروة الموسم السياحي في دبي:

تنطلق النسخة الجديدة من معرض (جيتكس جلوبال) في عام 2026 في مقرها الجديد، مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، خلال المدة الممتدة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026. وتُعدّ هذه الخطوة أضخم تظاهرة تكنولوجية في العالم، وتهدف إلى تقديم تجربة جديدة كليًا تجمع ببراعة بين الابتكار العميق، والاستكشاف العالمي، والوجهات الثقافية الفريدة.

فبعد خمسة وأربعين عامًا من الريادة، أسهم خلالها “جيتكس” في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة التكنولوجيا العالمية، يُشكّل انتقال تنظيم المعرض إلى شهر ديسمبر من كل عام خطوة إستراتيجية نوعية، إذ يعيد هذا التحول تموضع الحدث في قلب الموسم السياحي الأكثر حيوية في دبي.

لأكثر من 45 عامًا، شكّل معرض جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي منصة لصياغة ملامح المدن العالمية وتعزيز الأعمال عبر القارات. واليوم، ينطلق جيتكس بخطوة جريئة نحو المستقبل، منتقلاً إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026، ليقدّم أكبر وأضخم نسخة في… pic.twitter.com/gaANNgOebg — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 13, 2025

ويمنح هذا التوقيت الجديد لروّاد التكنولوجيا والمستثمرين العالميين فرصة فريدة لاستكشاف أسلوب الحياة الفاخر والمشهد الثقافي الغني للمدينة، في أجواء تحفّز على إقامات أطول وتجارب أكثر عمقًا وتنوعًا.

ويؤكد هذا التكامل المكانة الفريدة لدبي كعاصمة للابتكار، وفي الوقت ذاته كأكثر واجهة تفضيلًا للفعاليات العالمية، خاصة بعد اختيارها الوجهة الأولى عالميًا ضمن جوائز (تريب أدفايزر – الأفضل بين الأفضل) لعام 2024.

ويتعاون جيتكس مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب نخبة من أبرز المؤسسات في قطاعات الرياضة، والصحة، والضيافة، والسياحة البيئية، لتصميم برامج إقامة وتجارب استثنائية تُرسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية متكاملة.

نقلة إستراتيجية لدعم النمو العالمي واقتصاد الفعاليات:

يمثل عام 2026 نقطة تحول حاسمة في مسيرة مركز دبي التجاري العالمي واقتصاد الفعاليات في الإمارة. إذ سينتقل (جيتكس جلوبال) بالكامل إلى مركز دبي للمعارض، في حين سيواصل (جلفود) الانعقاد في موقعين بالتوازي، وهما: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض الجديد.

وفي هذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: “يوفر المركز الحضري الجديد فضاءات أوسع للنمو، ليس فقط على صعيد المساحات، بل عبر التكامل مع مشهد دبي المتطور في مجالات السياحة والثقافة وأسلوب الحياة”.

ومن جهته، أكد ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات القاعات، أن هذه الخطوة تُطلق منصة مستقبلية متكاملة، صُممت لدعم نمو التجارة العالمية وتسريع الابتكار. وشدد على أن البنية التحتية المتطورة للمركز ستُمكّن الفعاليات من مواكبة طموحات أجندة (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.

مركز دبي للمعارض.. محور حضري جديد للتواصل العالمي:

تأتي هذه الخطوة لتعزز مكانة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي كوجهة رئيسية جديدة لصناعة الفعاليات الكبرى. ويخضع المركز حاليًا لتوسعة شاملة بقيمة تبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي ليُصبح أكبر مركز داخلي للفعاليات والمعارض في المنطقة.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لمركز دبي للمعارض فيما يلي:

البنية التحتية المتطورة: يوفر المركز بنية تحتية متقدمة وشبكة اتصالات متكاملة تواكب المرحلة المقبلة من التأثير العالمي لمعرض “جيتكس جلوبال”.

يوفر المركز بنية تحتية متقدمة وشبكة اتصالات متكاملة تواكب المرحلة المقبلة من التأثير العالمي لمعرض “جيتكس جلوبال”. الموقع الإستراتيجي: يقع المركز بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم.

يقع المركز بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم. التكامل مع الرؤى المستقبلية: يتكامل المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تهيئة منصة عالمية مفتوحة تستقطب المواهب الرقمية، والشركات التقنية الناشئة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

دبي ترسي معيارًا جديدًا لقطاع المعارض:

يمثل انتقال “جيتكس جلوبال” و”جلفود” مرحلة جديدة في مسيرة اقتصاد الفعاليات في دبي، وتُرسخ هذه الخطوة موقع الإمارة كمحور عالمي لقطاع الفعاليات، ومعيار يُحتذى به في تنظيم الفعاليات العالمية المستوى. فمن خلال توفير فضاءات أوسع وإمكانيات تقنية متقدمة، تؤكد دبي التزامها بدعم نمو القطاعات المؤثرة عالميًا، مثل: التقنية والأغذية، وتمكين التجارة العالمية من الانطلاق من قلب المدينة.

Highlights from Day 2 of the 45th edition of GITEX GLOBAL 2025.@GITEX_GLOBAL | @DWTCOfficial pic.twitter.com/Idmab9APVl — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 15, 2025