من دبي إلى إسطنبول.. “جيتكس تركيا 2026” ينطلق من قلب أوراسيا ليربط الشرق بالغرب

من أجل تعميق التعاون المتنامي بين الإمارات وتركيا في مجالات التكنولوجيا والابتكار، أعلنت شركة “كاون إنترناشونال” بالشراكة مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية إطلاق النسخة الافتتاحية من معرض “جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا”، الذي يُقام يومي 9 و 10 سبتمبر 2026 في مركز إسطنبول للمعارض. وجاء هذا الإعلان خلال معرض “جيتكس جلوبال 2025” المُقام حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعَدّ هذا الحدث المرتقب منصة محورية تجمع بين رؤوس الأموال العالمية والتقنيات المتقدمة، لترسيخ مكانة إسطنبول كعاصمة للتحول الرقمي في منطقة أوراسيا، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.

ملتقى عالمي لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي

يأتي المعرض الجديد ضمن شبكة فعاليات “جيتكس” العالمية، ليُسلّط الضوء على الابتكارات التركية والشركات الناشئة والمواهب الوطنية التي تطوّر نماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسية، إلى جانب تقنيات المستقبل مثل الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والألعاب، والاتصالات، والحوسبة السحابية.

وسيُتيح “جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا” فرصة فريدة لروّاد التكنولوجيا والمستثمرين لتبادل الخبرات وإطلاق مشاريع ريادية تُسهم في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم.

تصريحات تركية تعكس طموحًا عالميًا

وقال غوكهان يوجيل، نائب الرئيس الأول للاتصالات والتسويق في مكتب الاستثمار والتمويل برئاسة الجمهورية التركية: “تواصل تركيا مسيرتها الطموحة لترسيخ مكانتها كمركز محوري لحركة الذكاء الاصطناعي العالمية، ويأتي معرض (جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا) ليكون ملتقىً يجمع رأس المال بالتكنولوجيا، مسرّعًا تطوير النماذج المحلية، ومُعززًا بنيتنا التحتية الرقمية”.

وأشار إلى أن تركيا تمتلك قاعدة متينة تضم أكثر من 1059 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، و 1300 مركز بحث وتطوير، وأكثر من 12 ألف شركة موزعة على 106 مناطق تطوير تكنولوجي، مما يعزز جاهزيتها لتكون محورًا إقليميًا وعالميًا في الابتكار.

ومن جانبه، أكد سعد الله أوزون، المدير العام للتكنولوجيا الوطنية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، أن إطلاق المعرض الجديد يُجسّد التزام تركيا بدعم التحول الرقمي عبر مبادرات وطنية مثل “Türkiye TechVisa” لجذب المواهب العالمية، و “Turcorn 100” التي تدعم الشركات الناشئة للتوسع عالميًا.

🚀 @InvestTurkey, the @TCSanayi, and KAOUN International are bringing @GitexTurkiye to life on September 9–10, 2026. The signing ceremony was held during @GITEX_GLOBAL in Dubai, featuring Investment and Finance Office Head of Communications Department @goyucel, Director General… pic.twitter.com/FeUOLI4l0a — Invest in Türkiye (@InvestTurkey) October 14, 2025

رؤية إماراتية لتعزيز التبادل التكنولوجي

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة كاون إنترناشونال: “إن تركيا هي جسر التواصل بين الشرق والغرب، حيث تلتقي الثقافات والأفكار لتصنع بيئة خصبة للابتكار. ومن خلال استقطاب أكبر شبكة عالمية لمستثمري الذكاء الاصطناعي إلى تركيا، نُسهم في تحويلها إلى وجهة رائدة للتميز الرقمي”.

وأضافت أن الهدف من هذه الشراكة هو تحويل أوراسيا إلى مركز ديناميكي للذكاء الاصطناعي، قادر على بناء جسور تعاون بين الأسواق العالمية.

تعزيز مكانة تركيا في الاقتصاد الرقمي العالمي

في ظل استثماراتها المتنامية في البنية التحتية التقنية، تُسهم تركيا من خلال هذا المعرض في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية عبر شبكة دولية واسعة. وتشير التقديرات إلى أن تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة قد يوفر وفورات سنوية تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، ويُضيف ما يقارب 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي التركي.

ويؤكد هذا الحدث أن إسطنبول تستعد لتكون القلب النابض للذكاء الاصطناعي في أوراسيا، حيث يلتقي الابتكار بالاستثمار، ليُرسم من هناك مستقبل رقمي عالمي جديد.