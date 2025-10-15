منصة “مرسى”.. نقلة نوعية في إدارة المراسي البحرية في دبي

في إطار تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والخدمات البحرية المتطورة، كشفت سلطة دبي البحرية التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن منصة “مرسى” Marsa، المنصة الرقمية الموحدة والأولى من نوعها لإدارة المراسي البحرية وتأجيرها في الإمارة، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.

وتمثل هذه الخطوة تحولًا إستراتيجيًا نحو أتمتة العمليات في قطاع المراسي البحرية، وتوفير تجربة رقمية متكاملة وآمنة للمتعاملين.

منصة “مرسى”.. تحول رقمي شامل في إدارة المراسي

تهدف منصة “مرسى” إلى أتمتة جميع مراحل خدمات التأجير والحجز في المراسي البحرية، ابتداءً من التقديم الإلكتروني لحجز الرصيف المفضل، واحتساب الرسوم تلقائيًا، مرورًا بإصدار الفواتير والدفع الذكي، وصولًت إلى إتمام المعاملة دون الحاجة إلى أي مستندات ورقية.

وتُعد هذه المنصة الأولى على مستوى المنطقة التي توحّد عقود التأجير في جميع مراسي الإمارة، مع تكامل مباشر مع أنظمة تراخيص سلطة دبي البحرية وبوابات الدفع الرقمية.

لوحات بيانات ذكية وتقارير لحظية

توفر المنصة واجهة تحكم متطورة ولوحات بيانات ذكية توفر تقارير فورية للمسؤولين عن نسب الإشغال، وحجم الإيرادات، ومستوى الامتثال؛ مما يساهم في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تعزز كفاءة التشغيل والإدارة.

رؤية مستقبلية لقطاع بحري ذكي ومستدام

أشار ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن سلطة دبي البحرية تشرف حالياً على 20 مرسى بحرياً بطاقة استيعابية تزيد عن 4,200 وسيلة بحرية، مؤكداً أن المنصة تمثل خطوة محورية في تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءة عملياته التشغيلية.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: “يمثل إطلاق منصة مرسى تجسيدًا لرؤية دبي في التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، إذ نعمل على بناء بنية تحتية ذكية تُساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية، وتسهيل تجربة المستخدمين في القطاع البحري”.

وأضاف أن المنصة الجديدة تمكّن الجهات الحكومية والمشغلين من إدارة عمليات التأجير والصيانة والمحاسبة ضمن بيئة رقمية موحدة؛ مما يعزز الحوكمة الذكية ويقلل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات.

تعزيز رضا المتعاملين وتجربة المستخدم

أكد الشيخ سعيد أن منصة “مرسى” ستساهم في رفع مستوى رضا المتعاملين من خلال واجهة استخدام سهلة ودفع إلكتروني آمن، مما يجعل تجربة ملاك الوسائل البحرية أكثر سلاسة وكفاءة؛ ويدعم مسيرة دبي نحو التحول الرقمي الكامل في القطاع البحري.

خطوة رائدة نحو دبي الذكية والمستدامة

من خلال منصة “مرسى”، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمدينة مستقبلية تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى والأفضل في العالم.

