مساعد الاستثمار العقاري الذكي.. شراكة بين دبي وجوجل لدعم قرارات الاستثمار بالذكاء الاصطناعي

لتعزيز مكانة دبي كمختبر عالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعاونًا إستراتيجيًا مع شركة “جوجل كلاود” لتطوير حلول استثمارية ذكية تُحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساندة إلى محرّك رئيسي لاتخاذ القرار الاستثماري.

ويأتي هذا التعاون ضمن فعاليات “جيتكس جلوبال 2025“، ليجسّد رؤية دبي في دمج البيانات المؤسسية مع قدرات التحليلات السحابية المتقدمة من جوجل، بما يُبسّط تجربة المستثمر من مرحلة الاستطلاع حتى التنفيذ، ويعزّز شفافية السوق العقاري واستدامة بيئة الاستثمار.

ذكاء اصطناعي يقود القرار العقاري

ينسجم المشروع الجديد مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويقدّم ابتكارًا نوعيًا في خدمة “مساعد الاستثمار العقاري الذكي” المدعومة بتقنية Google Gemini المستندة إلى نماذج جوجل للذكاء الاصطناعي.

وتتيح الخدمة للمستثمرين الاستفادة من منظومة جوجل المتكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والخرائط والبودكاست، لتُقدّم تجربة رقمية تفاعلية ترتقي بمستوى اتخاذ القرار، تحت شعار “حوار ذكي، استثمار ناجح”.

رؤى تحليلية موثوقة للمستثمرين

ويُقدّم “مساعد الاستثمار العقاري الذكي” واجهة معرفية متقدمة تُحوّل الكمّ الهائل من البيانات العقارية إلى رؤى تحليلية دقيقة وحيادية، تساعد المستثمرين المحليين والدوليين على اتخاذ قرارات مدروسة بثقة عالية.

وتتيح المنصة – سواء في جناح “أراضي دبي” بـ”جيتكس جلوبال 2025″ أو عبر الموقع الإلكتروني للدائرة – بيانات متكاملة حول بيئة الاستثمار العقاري في دبي وخطواته الأساسية، في نموذج يجمع بين السهولة والدقة والابتكار.

تجربة تفاعلية تعتمد بودكاست ذكي

وقدّمت الدائرة خلال المعرض نموذجًا تفاعليًا فريدًا يُحوّل وثائق المستثمرين العقارية إلى بودكاست يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google NotebookLM، مما يُمكّن المستخدمين من إجراء محادثات صوتية غنية وواقعية مع بياناتهم الاستثمارية.

وتواصل الدائرة العمل على تطوير المساعد العقاري بإضافة مزايا مستقبلية مبتكرة، تضمن تحسين الأداء وزيادة التفاعل الذكي مع المستثمرين.

ريادة دبي في توظيف التكنولوجيا العقارية

وتُشكّل هذه المبادرة تحولًا جوهريًا في إدارة الاستثمارات العقارية في دبي، إذ تجمع بين قوة البيانات المؤسسية لدائرة الأراضي والأملاك وخبرة جوجل كلاود في التحليل والذكاء الاصطناعي، مما يعزّز كفاءة السوق العقاري ويُرسّخ ثقة المستثمرين.

ويترجم هذا التعاون رؤية “دائرة الأراضي والأملاك” الطموحة بتحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري عبر نهج رقمي متكامل، يجعل من الذكاء الاصطناعي محرّكاً للنموّ، ومن البيانات منصةً لصناعة الفرص، لتبقى دبي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري الذكي والمستدام.