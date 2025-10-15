“مرصاد” و “رخصتي”.. مشاريع ذكية من بلدية الفجيرة لتعزيز التحول الرقمي في الإمارة

في إطار توجه إمارة الفجيرة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تشارك بلدية الفجيرة في معرض جيتكس جلوبال 2025 ضمن جناح حكومة الفجيرة، لعرض أحدث مشاريعها الذكية التي تساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين.

“مرصاد”.. منصة تحليلية تدعم اتخاذ القرار

تتضمن مشاركة بلدية الفجيرة عرض المرحلة الثانية من مشروع “مرصاد”، الذي يشكل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تحليلات دقيقة وتوصيات ذكية تدعم صنّاع القرار.

ويساهم المشروع في تعزيز الدور الرقابي والتحليلي للبلدية، ويواكب رؤية دولة الإمارات المستقبلية وإستراتيجيتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار، بالإضافة إلى دعمه لأهداف التنمية المستدامة.

تكامل ذكي وتحسين لجودة الحياة

يمتاز “مرصاد” بقدرته على التكامل السلس مع مختلف الأنظمة الحكومية، بالإضافة إلى تزويده بلوحات تفاعلية وقدرات تنبئية تساعد في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الموارد، ورفع جودة الحياة في الإمارة.

العالمي!

انضموا إلينا في منصة حكومة الفجيرة (H18-A10) واكتشفوا “مرصاد” … المنظومة الذكية التي تجسّد رؤية بلدية الفجيرة في الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية. بانتظاركم لتجربة مستقبل الخدمات الذكية اليوم!#الفجيرة_في_جيتكس#FujairahAtGITEX#بلدية_الفجيرة pic.twitter.com/w5Zbfb0Auv — بلدية الفجيرة (@Fujmun) October 10, 2025

“رخصتي”.. منصة اقتصادية لتسهيل إجراءات التراخيص

تعرض البلدية أيضًا خلال مشاركتها في المعرض “رخصتي”، وهي منصة اقتصادية متكاملة لإدارة إجراءات وخدمات التراخيص الاقتصادية، تهدف إلى تبسيط العمليات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المتعامل، من خلال الربط الذكي مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

التزام برؤية مستقبلية مستدامة

أكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن المشاركة في معرض جيتكس 2025 تجسّد التزام البلدية بتبني أحدث الحلول الذكية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، قائلًا: “نحرص من خلال مشاريعنا، مثل “مرصاد” و “رخصتي”، على دعم مسيرة التحول الرقمي لإمارة الفجيرة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو حكومة مبتكرة ومستدامة”.

تشارك بلدية الفجيرة في جيتكس 2025 ضمن جناح حكومة الفجيرة، لاستعراض مشاريعها الرقمية

وهي مشروع “مرصاد”، المنظومة الذكية التي توظّف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ودعم صُنّاع القرار، إلى جانب نظام “رخصتي المنصة الاقتصادية التي تسهّل إجراءات التراخيص وتحسّن تجربة المتعاملين pic.twitter.com/SJ2iiVNv5m — بلدية الفجيرة (@Fujmun) October 13, 2025