عشر اتفاقيات ذكية.. أبوظبي تُسرّع التحوّل الحضري الذكي في “جيتكس جلوبال 2025”

من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للمدن الذكية والمستدامة، أعلنت دائرة البلديات والنقل توقيع عشر مذكرات تفاهم إستراتيجية خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025“، بهدف تسريع نشر أنظمة الإدارة الحضرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول التنقل الذكي، وتعزيز الابتكار الرقمي في الإمارة.

وأكدت الدائرة أن هذه الشراكات تُجسِّد رؤية حكومة أبوظبي في بناء منظومة حضرية ذكية تتكيّف مع المستقبل، وتعتمد على التحليل الآني للبيانات لضمان كفاءة الخدمات واستدامتها.

شراكات لتكامل النقل والعقار

وقّعت الدائرة الاتفاقيات عبر مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) ومركز أبوظبي العقاري، بالتعاون مع شركات عالمية أبرزها “إي آند”، و “أنالوج استوديوز”، و “أوريجن تكنولوجي”، و “Hikvision” و “كابجيميناي”.

وقال سعادة الدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: “إن هذه الشراكات الإستراتيجية تعزز قدرة الإمارة على التكيُّف والنمو في المشهد العالمي السريع التطوّر، وتدعم بناء أنظمة مرنة تحقق نتائج ملموسة في مجالات السلامة والاستدامة وجودة الخدمات”.

ابتكارات جوّية وأنظمة رقمية موحّدة

وبموجب اتفاقها مع “إي آند”، ستُطلِق الدائرة طائرات من دون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الحركة المرورية وفحص البنية التحتية والاستجابة للفيضانات، مستفيدةً من شبكة الجيل الخامس لنقل البيانات المباشرة.

وتشمل شراكتها مع “أنالوج استوديوز” تطوير منظومة للتوأمة الرقمية ومراكز القيادة والتحكم، في حين تعمل مع “أوريجن تكنولوجي” على إنشاء منصة موحّدة للمدن الذكية وبوابة رقمية للخدمات العامة مدعومة بتحليلات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية.

تنقّل ذكي وسيارات طائرة

أما مركز النقل المتكامل، فسيُطوّر بالتعاون مع شركة “K2” أنظمة تنقّل ذكية تشمل سيارات الأجرة الذاتية القيادة، ومركبات التنظيف والتوصيل الآلية، ومواقف السيارات الذكية، والسيارات الطائرة، إلى جانب إعداد الأطر التنظيمية والبحوث الميدانية.

وأبرم المركز اتفاقية مع شركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير أنظمة اتصال بين المركبات والبنية التحتية، دعمًا لمشروعات المركبات المتصلة والذاتية القيادة.

تكامل رقمي في القطاع العقاري

ووقّع مركز أبوظبي العقاري مذكرتين إستراتيجيتين؛ الأولى مع “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” لتبادل البيانات المالية بأمان، والثانية مع “إي آند” لتوظيف الابتكارات الرقمية في تحسين تجربة العملاء وتسريع التحوّل العقاري الذكي.

وبهذه الشراكات المتكاملة، تضع دائرة البلديات والنقل أسسًا متينة لمدنٍ أكثر ذكاءً واستدامة، تُدار بالبيانات والتقنيات الحديثة، وتواكب تطلعات حكومة أبوظبي نحو مستقبلٍ حضريّ أكثر مرونة وجودة.