شرطة دبي تُطلق “DPR 02”.. دورية روبوتية ذاتية القيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي

في مبادرة تُجسّد الرؤية الريادية لدبي نحو أمنٍ ذكي يعتمد على التقنيات المستقبلية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق الدورية الروبوتية الذاتية القيادة “DPR 02″، لتُشكّل جيلًا جديدًا من الأنظمة الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على التحرك الذاتي والتواصل المباشر مع غرف العمليات لضمان استجابةٍ أسرع وتحكّمٍ أدق في الميدان.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في معرض “جيتكس جلوبال 2025″، بحضور سعادة اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد تركي عبد الرحمن بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد منصور يوسف القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمهندس فريد الجوهري من شركة “مايكرو بولس” الشريكة في تطوير المشروع.

جيل جديد من التقنيات الشرطية المبتكرة،

تقدمه شرطة دبي من خلال الدورية الروبوتية (DPR 02) ذاتية القيادة.

تتحرك بذكاءٍ اصطناعي، وترصد المشهد برؤية شاملة بزاوية 360 درجة، وصُنعت بفخر بأيادٍ إماراتية.

خطوة جديدة نحو مستقبلٍ أكثر أماناً وابتكاراً.#شرطة_دبي_في_جيتكس_العالمي2025… pic.twitter.com/Kdq7XoXZ0P — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 14, 2025

انطلاقة ميدانية في “القرية العالمية”

أعلنت شرطة دبي أن الدورية ستُباشر أولى مهامها غداً في القرية العالمية، لتكون أول منصة تشغيل ميدانية للدوريات الروبوتية في بيئة عامة مفتوحة. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية دبي الطموحة لمستقبلٍ أكثر أمانًا وابتكارًا، وانطلاقًا من إستراتيجية الأمن الذكي التي تسعى من خلالها شرطة دبي إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن العصري على أسسٍ من الابتكار والكفاءة والتكامل التقني.

دورية لا تتوقف.. وذكاء ميداني متصل

تتمتّع الدورية الروبوتية بدقة التصميم والجاهزية العالية، وتعمل بلا توقف وبكفاءةٍ استثنائية على مدار الساعة. وهي قادرة على تعزيز قدرات الدوريات الميدانية وتوسيع نطاق التغطية الأمنية في المناطق الحيوية، مدعومةً بخوارزميات ذكاء اصطناعي تُمكّنها من التحليل الفوري للمشاهد الميدانية واتخاذ القرار اللحظي بالتعاون مع فرق العمليات.

وأكدت شرطة دبي أن الدورية تُحقّق تكاملًا متقدّمًا مع العنصر البشري، إذ تُرسل البيانات المرئية والميدانية مباشرةً إلى غرفة العمليات عبر أنظمة اتصال ذكية تُمكّن من الاستجابة الفورية للمواقف، بما يُعزّز قدرة رجال الأمن على التعامل مع الأحداث في وقتها الفعلي.

أنظمة استشعار ورؤية شاملة بزاوية قدرها 360 درجة

تتميّز الدورية الجديدة بامتلاكها نظام كاميرات مراقبة متطور بزاوية قدرها 360 درجة، إضافةً إلى أنظمة استشعار متقدّمة تُمكّنها من كشف الحركات بدقة في البيئات الحضرية والطرق المفتوحة، وهي تتمتع بقدرة عالية على الدوران والمناورة الذاتية، مما يجعلها مثالية للعمليات الأمنية في المناطق المزدحمة أو ذات الكثافة المرورية.

خطوة جديدة نحو أمنٍ مستدام وذكي

يأتي إطلاق “DPR 02” ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومات الأمن الذكي في دبي، ورفع الكفاءة التشغيلية في الميدان من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والروبوتات لخدمة المجتمع. وتُعزّز هذه المبادرة مكانة شرطة دبي كإحدى أكثر المؤسسات الأمنية ابتكارًا على مستوى العالم، وتفتح آفاقًا جديدة أمام مستقبل الأمن الرقمي المستدام.