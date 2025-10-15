شراكة إماراتية كورية بين “سبيس 42” و  “أوتونوموس A2Z” لتأسيس مشروع القيادة الذاتية من المستوى الرابع

أعلنت شركة “سبيس 42” توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أوتونوموس A2Z” الكورية الجنوبية، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لتأسيس مشروع مشترك في أبوظبي يهدف إلى نشر حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع وتسويقها في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025“.

خطوة نحو ترسيخ منظومة التنقل الذكي

يُعد هذا التعاون نقلة نوعية في مسار توطين تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة في الإمارات، ويأتي تماشيًا مع إستراتيجية الدولة لبناء منظومة مستدامة للتنقل الذكي تعزز السلامة والكفاءة في المدن المستقبلية.

ويهدف المشروع إلى تحويل أبوظبي إلى مركز إقليمي للتقنيات الذكية في قطاع النقل، عبر إدماج الأنظمة الذاتية في البنية التحتية والخدمات العامة.

تعاون يعزز ريادة الإمارات في التحليلات الجيومكانية

وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في “سبيس 42″، إن التعاون بين الشركات المحلية والدولية يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، مما يشكّل عاملًا محوريًا لتحقيق طموحات الدولة في مجال التنقل الذاتي، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة تدعم الركيزة الإستراتيجية لشركة “سبيس 42″، وهي ريادتها لخدمات التحليلات الجيومكانية وتطبيقاتها في الحلول الذكية.

دعم رؤية الإمارات في التنقل الذاتي

من جانبه، قال جيهيونغ هان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوتونوموس A2Z”، إن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق نجاحها في تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع إلى منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن التعاون مع “سبيس 42” يشكّل فرصة لدعم الرؤية الوطنية للإمارات في مجال التنقل الذكي والذاتي، وتعزيز الابتكار المحلي، وترسيخ مكانة المنطقة كمركز رائد في النقل المستدام.

وسيسهم المشروع المشترك في تعزيز الجهود الوطنية لتطوير الأنظمة الذاتية الحركة وتبنيها، بالتنسيق مع “مجلس الأنظمة الذكية ذاتية القيادة” في أبوظبي، عبر دعم إستراتيجيات الابتكار والاستثمار في تطوير التقنيات المستقبلية وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

600 ألف كيلومتر من القيادة الآمنة دون حوادث

وفي سياق متصل، تمتلك “سبيس 42” خبرة ميدانية متميزة من خلال خدمة سيارات الأجرة الآلية “تكساي – TXAI”، التي سجّلت منذ عام 2021 أكثر من 600 ألف كيلومتر من القيادة الذاتية الآمنة، وأتمّت نحو 20 ألف رحلة للركاب دون أي حوادث، فيما يغطي أسطولها حاليًا جزر السعديات وياس والمارية والريم، إضافة إلى مطار زايد الدولي.

ومن خلال دمج الأساطيل الذكية وبناء الكفاءات التقنية المحلية، ستعمل الشراكة على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز مستويات السلامة ودعم أهداف الاستدامة، بما يجعلها ركيزة رئيسية في منظومة التنقل الذكي في أبوظبي والمنطقة.