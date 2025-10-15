“سوريَة أونلاين”.. لحظة تاريخية في “جيتكس جلوبال 2025”

في لحظة وُصفت بالتاريخية، شهد معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، والمقام حاليًا في دبي، أول مشاركة رسمية للجمهورية العربية السورية، من خلال جناح وطني حمل شعار (سوريَة أونلاين) Syria Is Online، جامعًا تحت مظلته كفاءات تقنية من داخل البلاد وخارجها، وذلك في خطوةٍ تهدف إلى إعادة تموضع سوريَة على خريطة الابتكار الرقمي العالمي.

وشكلت زيارة معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، للجناح السوري، لحظة محورية أكدت الدعم الرسمي لهذه المبادرة. حيث اطلع معاليه على أجنحة الشركات المشاركة ومشاريعها التقنية.

وأشاد الوزير هيكل بمستوى المشاركة والتنظيم، وأكد أهمية هذه المبادرة في دعم الكفاءات السورية وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا العالمي.

سوريَة أونلاين.. مشاركة فعالة:

لقد جاء تنظيم الجناح السوري في معرض جيتكس جلوبال 2025، جراء ثمرة تعاون بين منظمة SYNC، وشركة بيلد آب (Build Up)، ومجلس الأعمال السوري الأمريكي (USSYBC)، وبدعم من رجال أعمال سوريين مغتربين. وتحوّل الجناح إلى منصة نابضة بالحياة، جمعت بين العقول السورية المنتشرة حول العالم، وعرضت مشاريع تقنية مبتكرة في مجالات متعددة.

ومن أبرز ما ميز جناح (سورَية أونلاين) هو تنوع المشاركين، إذ إنه ضم مطورين ومصممين ورواد أعمال، ومهندسين يعملون في شركات عالمية مرموقة، قدموا من أوروبا والخليج الولايات المتحدة للمساهمة في هذا الحدث العالمي الفريد.

وفي هذا السياق، قال باسل ياسين عجة، أحد المؤسسين لمنظمة (SYNC): “مشاركتنا في جيتكس ليست مجرد جناح، بل رسالة واضحة على أن العقول السورية قادرة على المنافسة والإبداع في قلب الثورة الرقمية العالمية. نريد أن نعيد وضع اسم سوريَة على خريطة الابتكار، وأن نظهر للعالم أن أبناءها يسهمون فعلًا في بناء مستقبل التكنولوجيا”.

وأضاف عجة: “نحن في منظمة SYNC نؤمن بأن الموهبة السورية موجودة ولا تحتاج سوى للفرصة، وجيتكس هو منصة العالم لإثبات ذلك”.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن منظمة (SYNC) قد أسسها خبراء تقنيون سوريون في قلب وادي السيليكون في كاليفورنيا، و وضعت نصب عينيها هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 25 ألف فرصة عمل تقنية للكفاءات السورية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتسعى المنظمة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات متعددة تهدف إلى ربط أصحاب العمل العالميين بالكفاءات السورية المؤهلة، سواء داخل سوريَة أو في دول الاغتراب، وبناء شبكة مواهب سورية متكاملة ومتصلة في قطاع التكنولوجيا.

وعلى الصعيد ذاته، شدد مجلس الأعمال السوري الأميركي على أن مشاركة سوريَة، تُعدّ نموذجًا لما يمكن أن يحققه التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات التقنية السورية من إنجازات رائدة، لافتًا إلى أنه سوف يواصل دعم المبادرات التي تمكّن الكفاءات السورية من الوصول إلى الفرص العالمية.

آفاق مستقبلية:

وقد شهد الجناح السوري إقبالًا ملحوظًا من زوار المعرض، بما في ذلك مستثمرون، وممثلو شركات تقنية، ومهتمون بالحلول الرقمية. ونُظمت جلسات حوارية مع رواد أعمال سوريين ناجحين في المهجر، ناقشوا خلالها تحديات العمل عن بُعد، والفرص المتاحة أمام الكفاءات السورية في الأسواق العالمية.

كما أُقيمت عروض مباشرة لتطبيقات تقنية من تطوير فرق سورية، نالت إعجاب الحضور، وفتحت المجال أمام شراكات محتملة مع شركات من دول عربية وأوروبا وآسيا.

وفي هذا المنحى، قال زياد غالول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيلد أب، المتخصصة في حلول وتجارب العلامات التجارية: “سعداء بأن نكون من الداعمين لهذه المشاركة التاريخية لسوريِة في معرض جيتكس غلوبال، التي تشكل منصة للأبجدية الرقمية السورية لأول مرة في هذا الحدث العالمي.

وتابع غالول في تصريحات صحفية: “هذه التجربة تعكس إيماننا بالقدرات السورية داخل سوريَة وخارجها، وبحتمية دعمها من قبل كل فرد ومؤسسة سورية، كلٌّ من موقعه وبما يملك من إمكانيات وخبرات”.

وعدّ غالول أن تلك المبادرات تفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات السورية، وتسهم في إيجاد فرص عمل نوعية، وأن دعمها يعكس ثقتنا بالطاقات السورية وقدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا.

وحسب خبراء ومراقبين، فإن المشاركة السورية التاريخية في “جيتكس جلوبال دبي 2025” هي أكثر من مجرد حدث إعلامي، إذ إنها إعلان عملي عن عودة سوريَة إلى الخريطة الرقمية العالمية، وإن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية مشتركة وإرادة جماعية، تثبت أن التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المجتمعية، والمؤسسات الدولية، يمكن أن يخلق معادلة نجاح راسخة.