سماء الإمارات الذكية.. شراكة بين “إيدج” و”إي آند” لإدارة حركة الطائرات المسيّرة بأمان وكفاءة

في خطوة جديدة لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في التقنيات الذكية، أعلنت مجموعة “إيدج” شراكة إستراتيجية مع مجموعة “إي آند” لتنفيذ وتشغيل أول نظام متكامل لإدارة حركة المرور غير المأهولة في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم استخدام الطائرات المسيّرة ضمن فضاء جوي رقمي آمن وفعّال.

ويُعدّ هذا المشروع علامة فارقة في التحول نحو البنية التحتية الجوية الذكية، إذ يربط بين قدرات الاتصالات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان تنسيق الطائرات غير المأهولة وتجنب التصادم، بما يدعم سلامة الخدمات اللوجستية والمدن الذكية ويُسهم في تعزيز استجابة الطوارئ بكفاءة أعلى.

ووُقعّت الاتفاقية بين مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند الإمارات”، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “إيدج”، بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وذلك ضمن فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025” في دبي.

نظام رقمي لتنظيم السماء:

سيتيح نظام إدارة حركة المرور غير المأهولة مراقبة فورية لحركة الطائرات المسيّرة ، وتنسيقًا فعالًا بين المشغلين المتعددين لتجنّب التضارب وضمان الانسيابية في الأجواء، بما يُحقق أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية.

وسيُسهم النظام في دعم عمليات الاستجابة للطوارئ، ومراقبة البيئة، والخدمات اللوجستية، وتطبيقات المدن الذكية، مما يجعل أبوظبي نموذجًا عالميًا في تبنّي الأنظمة الذكية المستقلة.

دمج البنية الرقمية مع الأجواء الذكية:

قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند الإمارات”: “سيتيح الجمع بين القدرات المتقدمة التي نقدمها في مجالات شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وبين منصة إدارة حركة المرور غير المأهولة المتطورة من شركة (إيدج)، لإمارة أبوظبي إنشاء فضاء جوي رقمي منظم وآمن”.

وأضاف: “ستتمكن الجهات الحكومية والمشغلون المرخصون من الحصول على وعي ميداني لحظي وضمان الفصل الآمن بين الطائرات المسيّرة لتجنّب التصادم، إلى جانب تمكين تبادل البيانات بنحو آمن”.

بنية جوية منظمة نحو المستقبل:

من جهته، أكد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “إيدج”، أن الاتفاقية “تُشكل خطوة رئيسية نحو إنشاء بيئة جوية آمنة ومبتكرة على مستوى الدولة، إذ سيُسهم النظام في دمج الطائرات بدون طيار بسلاسة ضمن المجال الجوي الوطني، مما يُعزز الخدمات العامة مثل الاستجابة للطوارئ ومراقبة البنية التحتية، ويمنح الجهات الحكومية والمشغلين أدوات فعالة للإدارة الآمنة”.

رؤية وطنية متكاملة:

ويعكس تنفيذ هذا النظام تطورًا نوعيًا في إدارة المجال الجوي، إذ يجسد كيف توظف الإمارات التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتحويل الفضاء الجوي إلى منظومة ذكية تُسهم في بناء مدن أكثر أمانًا واستدامة.

ويتماشى المشروع مع رؤية الدولة للصناعة 4.0، من خلال تسريع نشر الأنظمة الذكية والمستقلة، وتعزيز القدرات الوطنية السيادية، ودعم أهداف مجلس الأنظمة الذكية الذاتية الحركة في أبوظبي لدمج التقنيات المستقبلية بأمان في الحياة اليومية.