“رائد: مسرعكم الرقمي”.. مبادرة لتأهيل شباب دبي لقيادة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة

في خطوة تعكس التزام دبي بتعزيز دور الشباب في صياغة ملامح المستقبل الرقمي، أطلق مجلس شباب دبي الرقمية، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، مبادرة “رائد: مسرّعكم الرقمي” ضمن فعاليات جيتكس جلوبال 2025، لتمكين الكفاءات الشابة وتطوير مهاراتها في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

تمكين الشباب لصناعة المستقبل

تهدف مبادرة “رائد: مسرّعكم الرقمي” إلى إعداد جيل جديد من المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا، عبر سلسلة من الورش والبرامج التفاعلية التي تجمع بين التعلّم والإبداع والتطبيق العملي، بما يدعم مكانة دبي كمدينة عالمية في الابتكار الرقمي ويعزز مساهمة الشباب في مسيرة التحول الذكي.

وأكدت ريم الفلاسي، رئيسة مجلس شباب دبي ومجلس شباب دبي الرقمية، أن مبادرة “رائد” تجسّد رؤية القيادة في الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم لقيادة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، تماشيًا مع إستراتيجية دبي الرقمية، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضافت أن تمكين الشباب لا يُعد دعمًا لهذه الفئة العمرية فحسب، بل استثمارًا في مستقبل دبي.

أربعة محاور رئيسية للابتكار

تركز مبادرة “رائد” في أربعة مجالات رئيسية تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وابتكار حلول تدعم الاقتصاد الرقمي المستدام، وهي:

تحسين تجربة المتعامل. التحليل الذكي للبيانات. التطوير البرمجي. التسويق الرقمي.

ومن خلال هذه المحاور، تسعى المبادرة إلى تأهيل جيل قادر على ابتكار حلول تقنية تعزز تنافسية دبي العالمية.