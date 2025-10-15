دبي تُطلق أول جهاز ذاتي ذكي لفحص نقاوة المعادن الثمينة عالميًا

في خطوة تاريخية تؤكد ريادة دبي في إدماج التكنولوجيا المتقدمة لخدمة القطاعات الاقتصادية الحيوية، أطلق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، أول جهاز ذكي في العالم لفحص نقاوة المعادن الثمينة، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، ، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، والمقام حاليًا في دبي ويستمر حتى يوم 17 أكتوبر الجاري.

ويعمل هذا الجهاز المبتكر بأحدث تقنيات الفحص الطيفي، والأشعة السينية، والذكاء الاصطناعي، ليقدم نتائج ذاتية دون تدخل بشري، بكفاءة ودقة متناهية، وفي زمن يقل عن دقيقة واحدة.

ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في خدمات فحص الذهب والفضة والبلاتينيوم، ويرسخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لتجارة المعادن الثمينة والمجوهرات.

الذكاء الاصطناعي يحدد معيار السرعة والدقة في سوق الذهب:

جاء تطوير هذا الجهاز ثمرة تعاون إستراتيجي بين مختبر دبي المركزي ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ويجسد هذا التعاون التزام الإمارة بتطوير حلول ذكية تعزز تجربة المتعاملين وتواكب متطلبات الأسواق العالمية للسرعة والاعتمادية.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أن الجهاز طُوِّرَ حصريًا لبلدية دبي، ووظف فيه الفريق المتخصص أحدث التقنيات لتمثيل “معيار جديد عالمي للسرعة والدقة والاعتمادية في مجالات الفحوصات المخبرية”.

وتشمل المزايا التقنية للجهاز ما يلي:

دقة متناهية وزمن قياسي: إصدار نتائج فحص الذهب والفضة والبلاتينيوم خلال أقل من 60 ثانية.

إصدار نتائج فحص الذهب والفضة والبلاتينيوم خلال أقل من 60 ثانية. تشغيل ذاتي بالكامل: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لضمان الفحص الذاتي دون تدخل بشري.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لضمان الفحص الذاتي دون تدخل بشري. السلامة والكفاءة التشغيلية: صُمم الجهاز بمعايير هندسية تضمن السلامة وسهولة الاستخدام، إلى جانب سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

ومن جانبها، أشارت المهندسة هند محمود أحمد، مديرة إدارة مختبر دبي المركزي، إلى أن تطوير الجهاز استند إلى معايير إستراتيجية تشمل الدقة التقنية وسهولة ربطه رقميًا مع الأنظمة المعلوماتية القائمة، بالإضافة إلى معايير دقة التتبع التي تضمن التحقق عن بعد من أدائه ومعايرته وصيانته ذاتيًا.

تعزيز الثقة في الأسواق ودعم رؤية دبي العالمية:

سيبدأ تطبيق هذه التقنية الجديدة من خلال تركيب أول نسخة من الجهاز في سوق الذهب بمنطقة ديرة، في خطوة تمهيدية لتوسيع الانتشار الجغرافي للجهاز في أهم الأسواق والمواقع الحيوية بالإمارة.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا لا يتجزأ من حرص بلدية دبي على تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة تتجاوز توقعات المتعاملين وتلبي متطلباتهم، بهدف أساسي هو تعزيز معايير جودة الحياة في الإمارة. وتواصل البلدية تطوير خدماتها المخبرية بنهج استباقي وشامل، يهدف إلى رفع مستويات سلامة جميع المنتجات المتداولة في أسواق دبي.

وتعمل البلدية بدقة متناهية للتأكد من مطابقة هذه المنتجات لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعمول بها، مما يوفر حماية شاملة للمستهلكين ويعزز الثقة في المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء.

كما تسعى البلدية إلى ترسيخ مكانة دبي كبوابة رئيسة لتجارة المعادن الثمينة عالميًا، عبر تقديم خدمات مختبرية تُعدّ من أكثر الخدمات كفاءًة وتطورًا وذكاءً على مستوى العالم.

توظيف التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد:

يُمثّل إطلاق أول جهاز ذاتي ذكي لفحص المعادن الثمينة دليلًا ملموسًا على التزام دبي بتسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات الاقتصادية والتجارية. وهذا الابتكار لا يمثل فقط نقلة نوعية في آليات الفحص، بل يعزز جهود الإمارة المتواصلة لبناء منظومة متكاملة وموثوقة تفوق توقعات المتعاملين وتُعزز ريادتها على خريطة الاقتصاد العالمي.