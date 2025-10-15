حكومة الشارقة تقود مستقبل الاستدامة البيئية عبر حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جيتكس 2025

سعيًا لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في التحول الرقمي والاستدامة البيئية، شاركت حكومة الشارقة في معرض جيتكس جلوبال 2025 بمجموعة من المشاريع والتقنيات الذكية التي تعيد تعريف الاستدامة البيئية، من خلال حلول مبتكرة تجمع بين الزراعة الذكية، وحماية الموارد الطبيعية.

مشروع “الحدائق الذكية في خورفكان”

شهد جناح حكومة الشارقة إطلاق مشروع «الحدائق الذكية في خورفكان» الذي طورته بلدية خورفكان، ويهدف إلى تحويل الحدائق إلى بيئات متكاملة وفعّالة وعالية الاستجابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ويركز هذا المشروع في:

تحسين سير العمل التشغيلي.

إثراء تجربة الزوار والموظفين.

تعزيز إدارة المسطحات الخضراء.

تقوية التدابير الأمنية.

ويعتمد المشروع على المعالجة الطرفية بالذكاء الاصطناعي Edge AI، وتكاملات لواجهة برمجة التطبيقات؛ مما يضمن قابلية التوسع وسرعة التطبيق العملي.

منصة التنمية الزراعية

عرضت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية “منصة التنمية الزراعية” الرقمية، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

وتوفر المنصة:

بيانات دقيقة وإحصاءات آنية.

رؤى تحليلية تساعد في اتخاذ قرارات فعّالة ومبنية على أسس علمية.

مشروع “اكتفاء – أتمتة سلاسل الإمداد”

يوظف مشروع “اكتفاء – أتمتة سلاسل الإمداد”، تقنيات الأتمتة الصناعية وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في مواقع إستراتيجية، مثل: مصنع مليحة، وحظائر دواجن فلي. ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز الأمن الغذائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

نموذج متكامل للاستدامة

تندرج هذه المشاريع ضمن منظومة شاملة للاستدامة البيئية، تجمع بين الزراعة الذكية، والثروة الحيوانية، ومشاريع المدن الخضراء في إطار موحّد يعتمد على البيانات والتقنيات الذكية، لترسيخ نموذج مستدام يواكب توجهات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وكفاءة.