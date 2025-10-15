جيتكس جلوبال 2025.. شراكة إماراتية – روسية لتعزيز منظومة الابتكار العالمي

بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال، وقعت مدينة دبي للإنترنت، التابعة لمجموعة تيكوم، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مؤسسة “سكولكوڤو” الروسية، وذلك على هامش فعاليات جيتكس جلوبال 2025.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال الابتكار، وتوفير فرص نمو جديدة للشركات الناشئة في الأسواق العالمية.

منظومة مفتوحة تدعم الاقتصاد الرقمي

تسعى الشراكة إلى تمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من بيئة أعمال محفزة في دبي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر تبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

رؤية مستقبلية للتعاون التكنولوجي

أكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة تكنولوجية أكثر انفتاحًا وتنوعًا. وأضاف: “تُعد مؤسسة سكولكوڤو منصة عالمية تستقطب نخبة من المواهب الناشئة والمتمرّسة في مجالات التكنولوجيا، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى توسيع قنوات التعاون وتوفير فرص جديدة تساهم في دفع عجلة الابتكار العالمي”.

دعم دخول الأسواق الإقليمية

من جانبه، أوضح تيمور كورنيلوڤ من مؤسسة سكولكوڤو، أن التعاون مع مدينة دبي للإنترنت سيساهم في تمكين الشركات الروسية من دخول أسواق المنطقة وإطلاق مشاريع تجريبية مبتكرة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تترجم التزام الطرفين بدعم ريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.

