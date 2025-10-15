جيتكس جلوبال 2025.. حلول ذكية جديدة من “الاقتصاد والسياحة” لتسريع تسجيل العلامات التجارية 

لدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير بيئة أعمال أكثر كفاءة وابتكارًا، أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات تسجيل العلامات التجارية والشركات والمنشآت الاقتصادية في الدولة، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو اقتصاد رقمي متكامل.

مزايا متقدمة لتسريع تسجيل العلامات التجارية

عرضت الوزارة خلال المعرض المزايا الذكية الجديدة الخاصة بخدمة “قيد العلامات التجارية”، والتي تهدف إلى تقليص زمن إنجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 35%، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة المتعاملين.

وتشمل المزايا الجديدة ما يلي:

المساعد الذكي: يقدم توصيات واقتراحات مبتكرة لتصميم علامات تجارية استنادًا إلى النشاط التجاري.

يقدم توصيات واقتراحات مبتكرة لتصميم علامات تجارية استنادًا إلى النشاط التجاري. العلامات المشابهة: تعتمد على البحث الذكي لاكتشاف العلامات التجارية المطابقة أو المشابهة.

تعتمد على البحث الذكي لاكتشاف العلامات التجارية المطابقة أو المشابهة. الفحص الذكي: يجري عمليات فحص دقيقة لتحديد نسب التشابه أو التطابق بين العلامات في قاعدة البيانات.

الأتمتة الروبوتية للعمليات لتسريع الخدمات

وسلّطت الوزارة الضوء على تقنية “الأتمتة الروبوتية للعمليات” (RPA) التي تعتمد على روبوتات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على تنفيذ المهام المتكررة بكفاءة عالية وبأقل تدخل بشري.

وقد استخدمت الوزارة هذه التقنية في خدمة “الملف التعريفي للمنشأة” لتحليل البيانات غير المنظمة من المستندات والبريد الإلكتروني؛ مما يسرع الإجراءات ويقلل الأخطاء التشغيلية.

خطط مستقبلية للتوسع في الخدمات الذكية

أوضحت الوزارة أنها تعتزم توسيع نطاق استخدام تقنية الأتمتة الروبوتية على مزيد من خدماتها خلال المدة المقبلة، بما يساهم في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفر تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.