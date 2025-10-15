جيتكس جلوبال 2025.. إطلاق خدمات قنصلية غير مسبوقة لحاملي الإقامة الذهبية

بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للمواهب والمستثمرين، أطلقت وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، باقة من الخدمات القنصلية غير المسبوقة المخصصة لحاملي الإقامة الذهبية. وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية تعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتدعم أهداف مبادرة “عام المجتمع 2025”.

الخدمات القنصلية الجديدة

تشمل الخدمات القنصلية الجديدة ما يلي:

وثيقة عودة فورية في حال فقدان أو تلف جواز السفر في أثناء وجود حامل الإقامة الذهبية خارج الدولة.

خط ساخن مخصص لتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات عبر الرقم: 0097124931133.

استجابة سريعة لحالات الطوارئ والأزمات عبر مركز الاتصال في وزارة الخارجية على مدار الساعة.

توسيع نطاق خدمات الدعم التي كانت مخصصة لمواطني الدولة، لتشمل حاملي الإقامة الذهبية وأفراد عائلاتهم في الأزمات وعمليات الإجلاء.

تنظيم إجراءات نقل الجثمان في حال الوفاة خارج الدولة، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرسمية المعنية.

دعم وتمكين حاملي الإقامة الذهبية

أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي أن إطلاق هذه الخدمات يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز الدعم المقدم لحاملي الإقامة الذهبية سواء داخل الدولة أو خارجها.

وتهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الحكومية، تواكب تطلعات المقيمين المتميزين وتوفر لهم بيئة داعمة ومحفزة، وتسهّل حياتهم داخل الدولة وخارجها.

ترسيخ الريادة الإماراتية في رعاية المقيمين المتميزين

تؤكد هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على توفير منظومة دعم متكاملة لجميع المقيمين المتميزين على أراضيها. كما تساهم في تعزيز ثقة الكفاءات العالمية ببيئة الدولة كوجهة مستقرة وآمنة تدعم الابتكار والاستثمار، وتمنح المقيمين شعورًا بالانتماء والاستقرار.