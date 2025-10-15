“تبيَّن”.. تطبيق سعودي يوظّف الذكاء الاصطناعي لبناء ثقافة رقمية أكثر وعيًا وأمانًا

في عصر تتزايد فيه وتيرة التحول الرقمي، تتصاعد أيضًا تحديات الأمن السيبراني، لاسيما جرائم الاحتيال الإلكتروني، التي تستهدف المستخدمين بنحو مباشر عبر الروابط والرسائل المشبوهة. فمع تجاوز محاولات الاحتيال الإلكتروني حاجز الـ 200 مليون محاولة سنويًا في المنطقة، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى أدوات حماية سريعة ومتاحة للجميع.

وفي خطوة استباقية ومحلية تهدف إلى تعزيز البيئة الرقمية الآمنة، أعلنت شركة تبين المعلومات للأمن السيبراني السعودية، إطلاق تطبيق (تبيَّن) Tabayyun، الذي يهدف إلى كشف الروابط المشبوهة والحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني المتزايدة في المنطقة.

ويُعدّ تطبيق (تبيَّن) من أوائل الحلول السعودية المبتكرة في مجال الأمن السيبراني الموجّه للأفراد، التي تستخدم قوة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم دفاع فوري في خط المواجهة الأول ضد التهديدات، مما يرسخ توجه المملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء مجتمع رقمي واعٍ ومحصن.

خدمة التحليل الفوري.. الذكاء الاصطناعي في خدمة الحماية:

يتمحور الدور الأساسي لتطبيق (تبيَّن) في توفير تحليل فوري للروابط المشبوهة، وهي خدمة تُعدّ الأولى من نوعها محليًا على هذا النطاق. ويعتمد التطبيق في عمله على تقنيات وخوارزميات متطورة، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم مستوى الخطر المحتمل لأي رابط.

وتتيح هذه الآلية للمستخدمين التحقق من سلامة أي رابط يُرسل إليهم قبل فتحه، سواء كان عبر:

الرسائل النصية (SMS).

تطبيقات التواصل الاجتماعي.

رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) الموجودة في الصور.

ويتيح التطبيق للمستخدم إدخال الرابط أو تحميل صورة تحتوي على رمز استجابة سريعة (QR Code)، ليُجري النظام تحليلًا آليًا يحدد مستوى الخطورة المحتملة، ويصدر تنبيهات فورية وتوصيات محددة لحماية البيانات الشخصية والمالية.

والتطبيق مُتاح الآن لمُستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور.

من المواجهة إلى بناء الوعي.. هدف إستراتيجي أكبر:

يتضمّن التطبيق أيضًا خصائص توعوية تهدف إلى بناء سلوك رقمي آمن، مثل: تنبيهات حول الروابط المتكررة أو المشبوهة، بالإضافة إلى محتوى تثقيفي يشرح أساليب الاحتيال الشائعة وطرق تفاديها.

وقد أكد المهندس مشعل الخليفة، الرئيس التنفيذي لشركة تبين المعلومات، أن الهدف من إطلاق تطبيق (تبيَّن) يتجاوز مجرد مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، فالرؤية تتجه نحو بناء ثقافة مجتمعية واعية قادرة على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمضلل.

ويؤكد هذا التوجه أن (تبيَّن) ليس مجرد أداة حماية تقنية، بل هو جزء من إستراتيجية وطنية واسعة تهدف إلى:

تعزيز الوعي الرقمي: يشتمل التطبيق على خصائص توعوية، بما يشمل: تنبيهات حول الروابط المتكررة أو المعروفة بخطورتها، بالإضافة إلى محتوى تعليمي متخصص لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.

تحقيق رؤية 2030: يتماشى إطلاق التطبيق بنحو مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إنشاء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، مما يدعم تسريع التحول الرقمي بثقة.

الأهمية في سياق الأمن السيبراني الإقليمي:

في ظلّ الازدهار المتسارع للتجارة الإلكترونية وتنامي الخدمات الحكومية الرقمية في المنطقة، تتزايد في المقابل محاولات اختراق البيانات بأساليب أكثر تعقيدًا. ومن هنا يأتي إطلاق تطبيق (تبيَّن) ليشكّل حاجزًا دفاعيًا على مستوى الأفراد والمنشآت الصغيرة، عبر تمكين المستخدمين من التحقق من الروابط المشبوهة قبل فتحها، والحدّ من هجمات التصيّد الاحتيالي، التي تعتمد بالدرجة الأولى على خداع المستخدم ودفعه للنقر على الروابط الخبيثة.

وتضع هذه المبادرة المحلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المملكة في موقع رائد في مجال حماية المستهلك الرقمي، وتوفر نموذجًا يمكن تكراره إقليميًا لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني.