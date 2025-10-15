“باي فلكس”.. نظام رقمي جديد من “مالية الشارقة” لتقسيط رسوم الخدمات الحكومية 

التزامًا من إمارة الشارقة بتطوير منظومة مالية رقمية مرنة ومتكاملة، أعلنت دائرة المالية المركزية إطلاق نظام “باي فلكس” PayFlex، الذي يتيح للمتعاملين تقسيط رسوم الخدمات الحكومية بسهولة ودون أي فوائد إضافية. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدائرة لتعزيز الشمول المالي وتقديم حلول دفع مبتكرة تدعم التحول الرقمي في الإمارة.

حلول دفع مرنة لدعم التحول المالي الذكي

يتيح النظام الجديد “باي فلكس” للمتعاملين إمكانية سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا أو عبر الكاونتر على أقساط شهرية تمتد حتى ستة أشهر، وذلك دون أي فوائد أو رسوم إضافية. كما يوفّر النظام موافقة فورية تضمن سرعة إنجاز المعاملات الحكومية عبر منصة “تحصيل” الرقمية.

تعزيز كفاءة الأداء المالي وتجربة المتعامل

أكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية في الشارقة، أن إطلاق نظام “باي فلكس” يأتي في إطار إستراتيجية الدائرة الرامية إلى تطوير منظومة مالية رقمية متكاملة، تواكب تطلعات الإمارة في تسهيل المعاملات الحكومية وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.

ويُعد نظام “باي فلكس” خطوة نوعية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والشركات، وتمنحهم خيارات دفع مرنة وآمنة. كما يعزز هذا الابتكار كفاءة الأداء المالي الحكومي، ويرتقي بتجربة المتعاملين، بما يتماشى مع توجهات الشارقة نحو بناء منظومة مالية رقمية مستدامة ومتقدمة.