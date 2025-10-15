“انطلق بأعمالك” و “تجديد الرخصة باستخدام الذكاء الاصطناعي”.. خدمات رقمية مبتكرة من “اقتصادية عجمان” في “جيتكس 2025”

في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وتسريع التحول الرقمي في إمارة عجمان، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية إطلاق خدمات رقمية جديدة خلال مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2025، ضمن جناح حكومة عجمان. وتأتي هذه الخطوة تحت مظلة دائرة عجمان الرقمية، التي تقود جهود الإمارة نحو حكومة رقمية متكاملة وفعالة.

خدمات رقمية متطورة

أعلنت الدائرة خلال مشاركتها في جيتكس هذا العام خدمتين رقميتين نوعيتين، هما:

خدمة “انطلق بأعمالك Go Business” لإصدار الرخصة التجارية بسرعة وسهولة.

خدمة تجديد الرخصة التجارية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI، التي تهدف إلى تسهيل رحلة المتعامل وتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للشركاء وأفراد المجتمع.

وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز كفاءة العمليات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية في الإمارة.

مشاركة إستراتيجية في منصة عالمية

أكد سيف أحمد السويدي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أهمية المشاركة السنوية في معرض جيتكس جلوبال، الذي يُعدّ منصة رائدة لعرض إنجازات الدائرة في التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية، كما يوفر فرصة لتعرف أحدث التقنيات العالمية وتبادل الخبرات مع مؤسسات وشركات رائدة من مختلف القطاعات.

وأشار سعادة المدير العام إلى أن هذه المشاركة تشكل إضافة نوعية لمكانة الدائرة على المستويين المحلي والإقليمي، مؤكدًا حرصها على نشر ثقافة التحول الإلكتروني وتعزيز الوعي بالخدمات الرقمية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للدائرة.

