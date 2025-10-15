“المستكشف”.. منصة إماراتية ذكية لتسهيل إدارة البيانات وتصفير البيروقراطية في وزارة الموارد البشرية والتوطين

في مبادرة جديدة تعكس تسارع التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية مشروعها المبتكر “المستكشف” خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” من أجل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، وتنظيم سوق العمل وتطوير الخدمات المقدّمة للمتعاملين.

ويُشكّل “المستكشف” نموذجًا متقدّمًا للتحوّل الذكي داخل منظومة الوزارة، إذ يتيح لموظفيها الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة والتفاعل معها بنحو فوري عبر واجهات رقمية ذكية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وتنافسية.

ذكاء اصطناعي لتبسيط التكامل الرقمي

يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين موظفي الوزارة من استكشاف “كتالوج التكاملات الرقمية API Catalogue” بطريقة تفاعلية وسلسة، بحيث يمكنهم طرح استفسارات فورية حول البيانات المتاحة، والحصول على إجابات دقيقة في لحظات.

ويتيح النظام كذلك استكشاف أكثر من 100 عملية تكامل إلكتروني مع أكثر من 60 جهة اتحادية ومحلية وخاصة، مما يعزّز كفاءة تبادل البيانات، ويُسهم في تحسين الترابط المؤسسي داخل المنظومة الحكومية.

بجهود فريق عمل الوزارة، طورنا نظام “المستشكف” في إطار تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، وهو يدعم عملية تحليل البيانات واتخاذ القرارات لتطوير الخدمات وتحسين العمليات التشغيلية. شاهدوا الفيديو وزوروا جناحنا في جيتكس 2025 للتعرف أكثر.#وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين #جيتكس… pic.twitter.com/NXUvhxW1mI — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) October 15, 2025

رؤية ريادية تدعم الحكومة الرقمية

وأكدت ريهام المطوع، مدير إدارة البيانات بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشروع “المستكشف” يعكس ريادة الوزارة في الابتكار والتحوّل الرقمي، وينسجم مع توجهات الحكومة الرقمية وبرنامج تصفير البيروقراطية، مشيرةً إلى أن المشروع يشكّل نقلة نوعية في تفاعل الموظفين مع بيانات التكامل الرقمي.

وأضافت المطوع أن “المستكشف” يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين تجربة المستخدم الداخلي، ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة عبر بنية ذكية متكاملة تعتمد على تحليل البيانات المبني على الذكاء الاصطناعي.

تسريع القرار وتعزيز الكفاءة

وأوضحت أن المشروع يساعد في تسريع الوصول إلى المعلومات وأتمتة العمليات التشغيلية، مما يساهم في تحسين الكفاءة المؤسسية وتوجيه الموارد بفاعلية أكبر، كما يوفّر “المستكشف” للموظفين صورة شاملة عن الإمكانات الرقمية المتاحة داخل الوزارة، ويُسهم في تحليل البيانات واتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة تدعم استدامة الأداء المؤسسي.

تحوّل ذكي نحو المستقبل

ويعكس مشروع “المستكشف” رؤية الوزارة في تحقيق التحوّل الذكي وتبنّي حلول مبتكرة تعزز الأداء المؤسسي، ليُشكّل نموذجًا عمليًا على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل الحكومية وتحسين جودة الخدمات العامة.