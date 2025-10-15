“الرؤى المالية” و “وكيل أوامر المحكمة”.. حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستثمرين في أبوظبي

ضمن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، وفي خطوة تعكس ريادة إمارة أبوظبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد الرقمي، كشفت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ثلاث حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين المستثمرين وتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المالية.

حلول رقمية مبتكرة لتمكين المستثمرين في أبوظبي

أطلقت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاث أدوات متطورة، هي:

الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكيل أوامر المحكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تم للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

طُورت هذه الحلول بالتعاون مع منصة “تم” والجهات القضائية المعنية، في إطار دعم إستراتيجية (حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027) التي تسعى إلى جعل الإمارة نموذجًا عالميًا في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

تمكين ملايين المستخدمين عبر منصة “تم”

من خلال انضمام سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى منصة “تم”، أصبح بإمكان أكثر من 11 مليون مواطن ومقيم وشركة الوصول بسهولة إلى خدمات سوق رأس المال.

ويمكن للمستثمرين التسجيل باستخدام الهوية الإماراتية، وفتح حساباتهم الاستثمارية، ومتابعة الأرباح، واتخاذ قرارات مالية مبنية على رؤى لحظية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتساهم هذه الخطوة في تبسيط رحلة المستثمر وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.

الرؤى المالية.. ملخصات خلال ثوانٍ

يُحوّل حل “الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي” الإفصاحات المؤسسية المطوّلة إلى ملخصات سريعة باللغتين العربية والإنجليزية خلال ثوانٍ، ويوفر تقارير مرئية وروبوتات محادثة تفاعلية للمحللين والمستثمرين.

ويشمل النظام الإفصاحات المالية، وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية، والتقارير ربع السنوية؛ مما يعزز الوضوح والشفافية في الأسواق المالية.

وكيل أوامر المحكمة.. تسريع تنفيذ أوامر المحاكم

يمثّل وكيل أوامر المحكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تسريع تنفيذ أوامر المحاكم المرتبطة بالأوراق المالية؛ إذ يمكنه تقليص وقت المعالجة من 30 دقيقة إلى 5 دقائق فقط. ويعزز هذا الحل الدقة، ويقلل الأخطاء البشرية عبر أتمتة الإجراءات وتحليل البيانات من مصادر متعددة.

The #ADX Group unveils pioneering AI solutions at #GITEX_global, simplifying investing for stakeholders. The new tools, the “AI Financial Insight”, the ”AI Court Order Agent”, and the ”TAMM for ADX Investors” leverage the latest AI technology to promote financial awareness,… pic.twitter.com/IuSTBFIgTv — سوق أبوظبي للأوراق المالية (@ADX_AE) October 15, 2025

شراكات إستراتيجية لتعزيز الابتكار ودعم المستثمرين

أكد الدكتور محمد العسكر، المدير العام لمنصة “تم” أن التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يعزز توسيع نطاق الخدمات الذكية التي تقدمها المنصة، والتي تتجاوز 1100 خدمة رقمية. وأضاف: “هدفنا هو جعل الخدمات أكثر قربًا وسهولة للمجتمع والمستثمرين ورواد الأعمال”.

من جانبه، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كركيزة لتحسين العمليات التشغيلية وتعزيز كفاءة الأسواق المالية. وهذه المبادرات تدعم رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد رقمي متطور قائم على المعرفة”.

وأشار إلى أن المجموعة ستواصل إطلاق حلول رقمية جديدة تواكب احتياجات السوق وتعزز ثقة المستثمرين، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي وتقني رائد عالميًا.