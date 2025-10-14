“الإمارات للخدمات الصحية” ترسم ملامح مستقبل الطب الذكي في جيتكس 2025

تأكيدًا لريادتها في تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة، تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض جيتكس جلوبال 2025، المقام حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي، لعرض أحدث مشاريعها الذكية في مجال الرعاية الصحية. وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع أهداف “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031“، ورؤية “نحن الإمارات 2031“، ومئوية الإمارات 2071، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للابتكار الطبي عالميًا.

“الرعاية العاجلة الافتراضية”.. استشارات فورية تقلل الضغط على الطوارئ

من أبرز المشاريع التي تعرضها المؤسسة مشروع “الرعاية العاجلة الافتراضية”، الذي يُعد نقلة نوعية في تقديم الاستشارات الطبية الفورية للحالات العاجلة غير المهددة للحياة.

ويعتمد النظام على بروتوكولات فرز دقيقة واستشارات مرئية مباشرة، مع ربط فوري بالسجل الصحي الإلكتروني؛ مما يقلل من الزيارات غير الضرورية لأقسام الطوارئ ويعزز سرعة وكفاءة الاستجابة الطبية.

“معًا”.. منصة رقمية لدعم الصحة النفسية

تسلط المؤسسة الضوء أيضًا على منصة “معًا” التي تقدم محتوى تثقيفيًا شاملًا في مجال الصحة النفسية، يغطي موضوعات مثل الاكتئاب والقلق والوسواس القهري. وتوفر المنصة أدوات للتأمل الذهني وخدمات دعم نفسي فوري عبر الخط الساخن “تحدث، لنسمعك”، الذي يديره مختصون مؤهلون لتقديم دعم سري وفعّال.

“التوأم الذكي”.. مراقبة المستشفيات لحظيًا

في إطار تطوير قدرات الرعاية الصحية، تعرض المؤسسة مشروع “التوأم الذكي” المطبق في مستشفى خورفكان، والذي يقوم على إنشاء نسخة افتراضية مطابقة للبنية التحتية والموارد والعمليات في المستشفى، مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء وتحسينه.

“حياة ورؤية ذكية”.. فحص العيون بالذكاء الاصطناعي

كما تعرض المؤسسة مشروع “حياة ورؤية ذكية” الذي يهدف إلى رفع الوعي بأمراض العيون والوقاية منها، وتقديم رعاية متقدمة للمرضى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويساهم المشروع في تعزيز كفاءة الكشف المبكر عن أمراض الشبكية، مثل: اعتلال الشبكية السكري، والتنكس البقعي والجلوكوما؛ مما يساعد في الحد من المضاعفات وتحسين جودة الحياة.

مشروع “نحو تشخيص ذكي لسرطان الثدي”

ومن المشاريع اللافتة أيضًا، مشروع “نحو تشخيص ذكي لسرطان الثدي”، الذي يجمع بين تقنيات التصوير الإشعاعي الثلاثي الأبعاد وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع دقة عمليات التشخيص، وتسريع إصدار النتائج، وتقليل الأخطاء الطبية؛ مما يساهم في تحسين تجربة المتعاملات وتعزيز جودة الخدمات الصحية، ويساعد في تمكين التدخلات العلاجية المبكرة والحد من تطور الحالات إلى المراحل المتقدمة، وهذا بدوره يرفع معدلات الشفاء ويعزز جودة الحياة.

منظومة رقمية متكاملة تعزز الريادة الصحية

من خلال هذه المشاريع، تؤكد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التزامها بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة صحة الإنسان، ودعم أهداف الدولة في بناء نظام صحي رقمي مرن ومستدام وذكي، يضع الإمارات في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار الطبي العالمي.