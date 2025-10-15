الإمارات تطلق مشروع التحول الذكي للصور الفضائية في “جيتكس جلوبال 2024”

من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات كمحرك إقليمي لريادة الفضاء والتحول الرقمي، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء مشروع التحول الذكي في طلب الصور الفضائية، بالتعاون مع شركة “سبيس 42” المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الفضائي، وذلك ضمن فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” في دبي.

ويُجسّد المشروع توجه الدولة نحو إدماج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات الفضائية، لتوفير خدمات سريعة ودقيقة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتُسرّع اتخاذ القرارات المستقبلية في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

منصة GIQ.AE.. بوابة ذكية للبيانات الفضائية

تُطوَّر المبادرة ضمن الجيل الجديد من مركز تحليل البيانات الفضائية GIQ.AE، الذي يهدف إلى تمكين الجهات الوطنية من الوصول الفوري إلى صور الأقمار الاصطناعية وتحليلاتها عبر واجهة رقمية موحدة.

ويُعد هذا التطوير جزءًا من الدورة الثالثة للمشاريع التحولية لحكومة الإمارات، لدعم مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

شراكات وطنية لترسيخ الريادة الفضائية

وفي إطار المشروع، وقّعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، تهدف إلى إتاحة بيانات الأقمار الاصطناعية الوطنية عبر منصة GIQ.AE.

وقال سعادة سالم حميد المري، المدير العام للمركز، إن التعاون “يعكس التزام الدولة ببناء منظومة متكاملة تعتمد على البيانات الفضائية عالية الدقة لدعم جهود الرصد البيئي وإدارة الموارد والتنمية المستدامة”.

مشروع يترجم رؤية الإمارات الرقمية

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن المشروع “يعكس توجهات القيادة نحو تبني حلول رقمية مبتكرة تعزز التكامل بين التكنولوجيا والبيانات الفضائية، وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة”.

وأشار إلى أن التحول الذكي “يُمهّد لبناء منظومة فضائية وطنية متكاملة تُوظّف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتسريع اتخاذ القرار الحكومي”.

وأوضح سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن المشروع يوحّد آلية طلب الصور من مزوّدي الخدمة العالميين لتقليل الوقت والتكاليف التشغيلية، مضيفًا أنه “يُتوقع نمو الطلب بنسبة قدرها 50% خلال عامين، مع تجاوز معدل رضا المستخدمين 80% عن سهولة الاستخدام والدقة”.

وأكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة الحلول الذكية التابعة لـ “سبيس 42″، أن التعاون مع وكالة الفضاء “يسهم في بناء بيئة رقمية فضائية متكاملة، تتيح الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية والتحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “نحن نعمل على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتطبيقات الفضائية المتقدمة التي تدعم النمو الاقتصادي والتنافسية”.

مساعد ذكي لخدمة المستخدمين

ويتضمن المشروع تصميم مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (LLM) لاقتراح القمر الاصطناعي الأنسب وفق احتياجات المستخدمين، مع استجابات فورية تُمكّن الجهات من الحصول على الصور بدقة وسرعة من أكثر من 10 مزوّدين عالميين، منهم ناسا وماكسار وإيرباص.

كما يتيح المركز الوصول إلى بيانات أكثر من 300 قمر اصطناعي تغطي كافة مناطق العالم، وتوفر صورًا بصرية ورادارية عالية الدقة.

دعم للباحثين ورواد الأعمال

وفي مرحلته الأولى، ستكون خدمات المركز متاحة مجانًا لشركاء برنامج “ساس” للتطبيقات الفضائية دعمًا للباحثين والشركات الناشئة، في حين ستُتاح للجهات الأخرى من خلال عقود تجارية مع “سبيس 42”.

ويُنتظر أن يشكّل المشروع نموذجًا وطنيًا في التحول الذكي لقطاع الفضاء، يعزز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار الفضائي والتحليلات الجغرافية المتقدمة.