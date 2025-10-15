ابتكارات “جيتكس جلوبال 2025”.. تينسور تكشف عن أول سيارة روبوتية شخصية لا تحتاج إلى سائق أو رخصة قيادة

في مشهد يجسّد ملامح المستقبل الذكي للتنقل، كشفت شركة “تينسور TENSOR” الأمريكية خلال مشاركتها في “جيتكس جلوبال 2025” عن أول سيارة روبوتية شخصية ذاتية القيادة بالكامل، مؤكدةً أنها لا تتطلّب رخصة قيادة أو تأمينًا خاصًا، في خطوة تُعد من أبرز الابتكارات التي تُعرض في المعرض هذا العام.

سيارة من الجيل الرابع للقيادة الذاتية

قال عمر أبو عز الدين، مسؤول الشركة في الشرق الأوسط، إن “تينسور” أطلقت أول سيارة روبوتية شخصية بالكامل من المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات القيادة الذاتية المعترف بها حاليًا، مؤكدًا أن هذا الابتكار يُشكّل نقلة نوعية في عالم المركبات الذكية والمستقبلية.

وأوضح أن السيارة تمكّن المستخدم من امتلاك وسيلة تنقل تعمل دون أي تدخل بشري، إذ يمكن ببساطة أن يدخل الركاب السيارة، ويطلبوا منها إيصال الأولاد إلى المدرسة أو الذهاب إلى العمل، في حين تتولى المركبة تلقائيًا القيادة والعودة والشحن في المنزل.

تصميم من الداخل إلى الخارج

وأشار أبو عز الدين إلى أن السيارة صُممت بالكامل لتكون ذاتية القيادة من الداخل إلى الخارج، وليست سيارة تقليدية أُضيفت إليها تقنيات لاحقًا، وهذا ما يمنحها توازنًا مثاليًا بين الأداء والتقنية، ويجعلها واحدة من أكثر المركبات اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في العالم.

وأضاف أن السيارة مجهّزة بخمسة أجهزة Lidar موزعة على جوانبها وأعلاها وأمامها وخلفها، إضافة إلى أكثر من 100 حساس وكاميرا، مما يمكّنها من قراءة محيطها بدقة متناهية والتفاعل الذكي مع البيئة أثناء القيادة.

ذكاء يفكر ويتعلم

وأوضح أن السيارة تمتلك قدرة معالجة مذهلة تصل إلى 8000 وحدة معالجة، مقارنة بـ 2000 فقط في السيارات الذكية التقليدية، مما يمنحها قدرة فائقة على التفكير والتحليل واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

كما أشار إلى أن السيارة ليست مجرد وسيلة نقل، بل منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تتعلّم من سلوك المستخدم مع مرور الوقت. فهي تعرف أماكن العمل والمدارس والمتاجر المفضّلة، وتتكيف مع العادات اليومية لتقدّم تجربة قيادة شخصية فريدة.

أمان وخصوصية في المقام الأول

أكد أبو عز الدين أن كافة البيانات التي تُخزّن بين السيارة وهاتف المستخدم مشفّرة بالكامل، ولا تُشارك مع أي جهة خارجية، مشددًا على التزام الشركة بأعلى معايير الخصوصية الرقمية.

وأضاف أن السيارة مزوّدة أيضًا بنظام صوتي ذكي للتفاعل الكامل، يتيح للمستخدم التحكم في الوجهة والمهام عبر الأوامر الصوتية فقط، بما يجعل تجربة القيادة أكثر سهولة وسلاسة.