“DFSA Connect”.. منصة رقمية مبتكرة لتسهيل معاملات الترخيص المالي في دبي

بهدف تعزيز بيئة الابتكار المالي في دبي، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم منصة “DFSA Connect” وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025. وتساعد المنصة في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات التنظيمية اللازمة لتقديم الخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقًا منه.

زيادة الطلبات وضرورة إيجاد حلول ذكية

شهدت سلطة دبي للخدمات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات الترخيص؛ إذ سجلت نسبة زيادة سنوية بلغت 18% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وبسبب هذه الزيادة أصبحت هناك حاجة مُلحة إلى توفير حلول ذكية تُسهل التعامل مع الكمية الكبيرة من طلبات الترخيص.

وتأتي منصة “DFSA Connect” لتؤدي دورًا محوريًا ليس فقط في تسهيل إجراءات الترخيص، بل أيضًا في التعامل مع هذه الزيادة المتواصلة بكفاءة أعلى.

منصة DFSA Connect.. كفاءة وسرعة في الإنجاز

تمكّن منصة “DFSA Connect” السلطة من زيادة كفاءة معالجة الطلبات بنسبة متوقعة تصل إلى 33%؛ مما يساهم في تسريع إنجاز طلبات المتعاملين والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بسلاسة. وتوفر المنصة مجموعة من المزايا المتقدمة، أبرزها:

الأتمتة الذكية للعمليات.

تبسيط سير الإجراءات وتقليل التعقيدات.

نظام إلكتروني سهل الاستخدام يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي ويحد من التأخير.

نقلة نوعية في الابتكار المالي

أكد جمعة ثاني الهاملي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، أن المنصة تمثل خطوة نوعية لتعزيز الابتكار والنمو في مركز دبي المالي العالمي. وأشار إلى أن استخدام القدرات الرقمية الحديثة والتحضير لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكّن السلطة من الاستجابة بوتيرة أسرع، والعمل بذكاء أكبر، وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.